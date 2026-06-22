Advokatai: įkalintas Azerbaidžano opozicijos lyderis laikomas vis prastesnėmis sąlygomis

Ilgametis Azerbaidžano opozicinės „Liaudies fronto partijos“ vadovas ir vienas iš atviriausių prezidento Ilhamo Alijevo kritikų 61-erių A. Kerimli nuo gruodžio mėnesio laikomas kardomojo įkalinimo sąlygomis ir yra kaltinamas sąmokslo rengimu.
„Šie kaltinimai yra visiškai sufabrikuoti ir pareikšti dėl politinių priežasčių“, – teigė jis rašytiniame pareiškime, kurį naujienų agentūrai AFP perdavė jo advokatai.
A. Kerimli teigė, kad jam gresia iki 20 metų kalėjimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos ir jis nesitiki, kad Azerbaidžano teismų sistemoje jam bus užtikrintas teisingas teismas.
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Savo pareiškime jis aprašė varžančias sulaikymo sąlygas, riziką, kurią patiria jo šeima ir rėmėjai, bei paragino Europą paremti demokratinį Azerbaidžano judėjimą.
Pirmadienį jo advokatai ir šeima paskelbė atskirą pareiškimą, kuriame teigiama, kad A. Kerimli sulaikymo sąlygos per pastaruosius 12 dienų smarkiai pablogėjo, kai jis buvo perkeltas į kamerą kartu su kaliniais, kaltinamais „ekstremistinėmis ir su terorizmu susijusiomis nusikalstamomis veikomis“.
Pranešime nurodoma, kad vienas kalinys sukūrė „nuolatinę psichologinės įtampos atmosferą“, 12 dienų neleisdamas A. Kerimli miegoti ir sukeldamas jam rimtą psichologinę įtampą.
Teigiama, kad A. Kerimli neleidžiama susitikti su šeima, pasivaikščioti gryname ore ir kasdien mankštintis; raginama užtikrinti tarptautinę priežiūrą ir kontrolę, siekiant apsaugoti jo teises, sveikatą ir fizinį saugumą.
Azerbaidžanas – griežtai kontroliuojama, naftos išteklių turtinga buvusi Sovietų Sąjungos respublika – jau seniai susiduria su žmogaus teisių organizacijų kritika dėl politinių oponentų slopinimo ir nepriklausomos žiniasklaidos varžymo.
I. Alijevas šalį valdo nuo 2003 m., kai perėmė valdžią iš savo tėvo Heydaro – buvusio komunistų lyderio ir KGB generolo.
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