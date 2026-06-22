Atsistatydino Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas K. Starmeris

K. Starmeris, kuriam 63-eji, ministru pirmininku tapo 2024 m. liepą, po triuškinamos pergalės parlamento rinkimuose, užbaigusios 14 metų trukusį Konservatorių partijos valdymą, kurio metu dominavo tokios temos kaip taupymo priemonės, vidiniai nesutarimai dėl „Brexit“ ir kova su COVID-19 pandemija.
Tačiau jis darė politinių klaidų ir įklimpo į skandalą dėl Peterio Mandelsono paskyrimo, o vėliau ir atleidimo iš Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigų, kai paaiškėjo, kad P. Mandelsonas buvo susijęs su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu
K. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susiduriantiems britams.
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Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino JAV prezidentui Donaldui Trumpui dėl karo Irane.
Gegužę savivaldos rinkimuose žmonės griežtai įvertino beveik du metus trunkantį leiboristų valdymą. Rinkimuose itin sekėsi dešiniųjų populistų partijai „Reform UK“ ir kairiųjų populistų Žaliųjų partijai, o leiboristai prarado beveik 1,5 tūkst. mandatų savivaldos tarybose. Po šio katastrofiško pasirodymo pasigirdo raginimai K. Starmeriui trauktis, jo ministrų kabinetą paliko keli nariai.
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Parlamento narių, remiančių pagrindinį K. Starmerio konkurentą Andy Burnhamą dėl Leiboristų partijos lyderio posto skaičius smarkiai išaugo po jo triumfo praėjusią savaitę vykusiuose Mankerfieldo pirmalaikiuose rinkimuose. Ši pergalė, daugelio teigimu, parodė, kad A. Burnhamas turi galimybių nugalėti populistinę radikalios dešinės partiją „Reform UK“ visuotiniuose rinkimuose.
Keiras StarmerisJungtinė Karalystėministras pirmininkas
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