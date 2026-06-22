D. Trumpas už Atspindžių baseino Vašingtone gadinimą grasina kalėjimu

D. Trumpas pasamdė rangovus, kad šie ištuštintų 610 metrų ilgio baseiną ir perdažytų jį „Amerikos vėliavos mėlio“ spalva. Tačiau netrukus po to, kai darbai buvo baigti, dažų danga pradėjo lupinėtis, o dėl dumblių baseino vanduo tapo purvinai žalias. Dėl šių nesėkmių prezidentas apkaltino vandalus, nors jokių įrodymų šiems kaltinimams pagrįsti nepateikė.
„Iš DAUGYBĖS statulų ir fontanų, kuriuos atstatėme, atnaujinome, išvalėme ir sutvarkėme, vienintelis, kuris buvo suniokotas, buvo Atspindžių baseinas – šis klausimas sprendžiamas kuo greičiau!“ – pirmadienį ryte savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Prašome nepamiršti, kad už tokių daiktų sunaikinimą ar netgi bandymą juos sunaikinti gresia 10 metų laisvės atėmimo bausmė – ir ši bausmė bus griežtai vykdoma!“ – pridūrė jis.
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Sužydėję dumbliai, besilupantis dažų sluoksnis ir žalsvai nusidažęs vanduo – Atspindžių baseinas susidūrė su daugybe nesėkmių nuo tada, kai D. Trumpas įsakė jį renovuoti. Jo kritikai šį projektą laiko metafora, jų manymu atspindinčią chaotišką ir nesėkmingą D. Trumpo prezidentavimą.
D. Trumpas, kuris pagal profesiją yra nekilnojamojo turto vystytojas, dėl baseino išniekinimo apkaltino nenurodytus „nesveikus, pamišusius“ asmenis.
Prezidentas Vašingtone pradėjo įgyvendinti keletą projektų, siekdamas palikti savo pėdsaką šiame mieste, o didžiausias iš jų – brangiai kainuojantis planas Baltuosiuose rūmuose pastatyti milžinišką pokylių salę.
Tokia puošybos kampanija sulaukė kritikos dėl projektų išlaidų, neskaidriai sudaromų sutarčių ir, kaip manoma, savimylai įtikti skirtos prabangos, demonstruojamos tuo metu, kai daugelis amerikiečių vargsta dėl infliacijos, kurią dar labiau pablogino D. Trumpo kartu su Izraeliu prieš Iraną pradėtas karas.
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