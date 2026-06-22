Didysis Jungtinės Karalystės galvosūkis: prakalbo apie naują favoritą pakeisti K. Starmerį

Pats politikas save pristato kaip paprastą šiaurės Anglijos žmogų, kuris mieliau renkasi marškinėlius nei kostiumą su kaklaraiščiu, o laisvalaikiu žaidžia futbolą arba didžėjų dvikovose leidžia 10-ojo dešimtmečio muziką.
Tačiau kartu jis yra patyręs politikas, kurio karjera apėmė aukštas pareigas vyriausybėje, Didžiojo Mančesterio mero postą ir dabar atvedė jį prie galimybės siekti premjero pareigų.
Tikimasi, kad A. Burnhamas mes iššūkį ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui. Jo pergalė papildomuose rinkimuose dar labiau sustiprino kalbas apie galimą kovą dėl šalies lyderio posto.
Permainos Didžiosios Britanijos vyriausybėje: premjeras K. Starmeris turėtų atsistatydinti
A. Burnhamas gimė ir užaugo šiaurės vakarų Anglijoje, tarp Liverpulio ir Mančesterio. Jo tėvas dirbo „British Telecom“ inžinieriumi, o motina buvo registratorė.
Į Leiboristų partiją jis įstojo dar paauglystėje, studijavo Kembridžo universitete ir pirmą kartą į parlamentą buvo išrinktas 2001 metais. Parlamente jis dirbo pusantro dešimtmečio, kilo karjeros laiptais ministro pirmininko Tony Blairo vadovavimo laikotarpiu ir 2007–2010 metais dirbo ministro pirmininko Gordono Browno kabinete.
A. Burnhamas du kartus siekė Leiboristų partijos lyderio posto – 2010 ir 2015 metais, tačiau abu kartus patyrė skaudžius pralaimėjimus. Po to jis paliko Vestminsterį ir nusprendė kandidatuoti į Mančesterio mero pareigas.
Per savo kadenciją jis pelnė „Šiaurės karaliaus“ (ang. „King of the North“) pravardę, įkvėptą serialo „Sostų karai“. Šis vardas siejamas tiek su jo aktyvia kova už gimtojo regiono interesus, tiek su menkai slepiamomis politinėmis ambicijomis.
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Ši pravardė ypač prigijo per COVID-19 pandemiją, kai A. Burnhamas viešai kritikavo konservatorių ministrą pirmininką Borisą Johnsoną dėl, jo teigimu, pernelyg į Londoną orientuoto požiūrio į krizės valdymą.
Didžiajam Mančesteriui A. Burnhamas vadovauja nuo 2017 metų. Jo kadencijos metu sparčiai vyko miesto atsinaujinimas teritorijoje, kuri laikoma pramonės revoliucijos lopšiu.
Miesto centras smarkiai išsiplėtė, o buvusiose pramoninėse teritorijose iškilo dangoraižiai. Daugelis gyventojų giria A. Burnhamą už jo vaidmenį stiprinant miesto pozicijas.
Jis taip pat perėmė fragmentuotą viešojo transporto sistemą į viešąją kontrolę, suteikė jai „Bee Network“ pavadinimą ir pagerino paslaugų kokybę.
Politikas sulaukė pagyrų ir dėl paramos kampanijai už teisingumą Hilsboro tragedijos aukoms. Per 1989 metais Šefilde vykusias futbolo rungtynes spūstyje žuvo 97 Liverpulio futbolo klubo sirgaliai.
Ilgametė aukų šeimų kampanija atskleidė policijos klaidas ir netinkamą elgesį. Taip pat buvo paneigtas pradinis melagingas pasakojimas, kuriame dėl tragedijos buvo kaltinami neblaivūs sirgaliai, o vyriausybė galiausiai atsiprašė.
A. Burnhamas laikomas esančiu kairiau politiniame spektre nei K. Starmeris, o tai vertina nemaža dalis Leiboristų partijos narių. Jis taip pat laikomas vienu geriausių partijos komunikatorių.
Ankstesnių lyderio rinkimų metu gana sustabarėjusį kalbėtoją pakeitė laisvesnis politikas, viešumoje dažnai pasirodantis su džinsais ir marškiniais atvira apykakle.
Trys pergalės mero rinkimuose ir ryški pergalė ketvirtadienį vykusiuose rinkimuose Makerfilde, kur jis triuškinamai nugalėjo prieš imigraciją nusistačiusios partijos „Reform UK“ kandidatą, dar labiau sustiprino jo, kaip laimėtojo, reputaciją. Daugelis partijos narių tikisi, kad jis galėtų sustabdyti spartų Leiboristų populiarumo smukimą po K. Starmerio prieš dvejus metus pasiektos triuškinamos rinkimų pergalės.
Makerfildo rinkėja Ellen Picton, kuriai yra 66 metai, teigė buvusi „be galo sužavėta“ A. Burnhamo pergale.
„Tikiu, kad jis yra žmogus paprastiems žmonėms. Andy'is yra vienas iš mūsų ir supranta, ką mes išgyvename“, – sakė E. Picton.
A. Burnhamas žada nacionaliniu mastu pritaikyti savo vadinamąjį „mančesterizmą“. Šią politiką jis apibūdina kaip požiūrį, kuriame žmonės ir vietovės yra svarbesni už partiją, o dėmesys skiriamas regionams, kuriuos Londono vyriausybės ilgą laiką ignoravo.
„Tai, ką sukūrėme Didžiajame Mančesteryje, turi tapti nacionaliniu modeliu. Žinau, ką reiškia atgaivinti vietoves“, – per kampaniją sakė A. Burnhamas.
Vis dėlto neaišku, ar jo populiarumas gali išplisti visoje šalyje. Londono Karalienės Marijos universiteto politikos profesorius Timas Bale'as pažymėjo, kad A. Burnhamo pravardė kartu kelia ir klausimų.
„Vadinti jį „Šiaurės karaliumi“ tam tikra prasme reiškia klausti, ar jis gali būti ir Pietų, Rytų bei Vakarų karaliumi. Tačiau atrodo, kad jis turi tą ypatingą savybę, dėl kurios žmonės jį laiko ne eiliniu politiku, o žmogumi, gebančiu bendrauti su paprastais žmonėmis ir kalbėti žmogiškai“, – teigė T. Bale'as.
Po rinkimų kreipdamasis į savo šalininkus A. Burnhamas išdėstė pagrindinius prioritetus. Jis kalbėjo apie geresnį profesinį rengimą ir darbo vietas jaunimui, mažesnes energijos kainas bei geležinkelių bilietų kainas.
„Reikia nutraukti lašėjimo ekonomikos politiką, kuri tokioms vietovėms kaip ši beveik nieko neatnešė“, – sakė A. Burnhamas.
Kritikai tvirtina, kad A. Burnhamo politinės idėjos yra pernelyg miglotos ir neatsako į sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, iš kur bus gautos lėšos jo pažadams įgyvendinti. Jie taip pat pabrėžia, kad valdyti 70 mln. gyventojų turinčią valstybę yra visai kas kita nei vadovauti 3 mln. gyventojų regionui.
Nepaisant to, A. Burnhamas šiuo metu turi politinį pagreitį, kuris gali atverti jam kelią į Dauningo Strytą.
„A. Burnhamas tikriausiai yra vienas populiariausių politikų šalyje. Nors, tiesą sakant, tai dar ne tiek daug pasako“, – sakė T. Bale'as.
A. Burnhamas patvirtino, kad sieks pakeisti K. Starmerį
Jungtinės Karalystės politikos veteranas A. Burnhamas pirmadienį patvirtino, kad sieks pakeisti K. Starmerį valdančiosios Leiboristų partijos lyderio ir ministro pirmininko poste.
K. Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, 56 metų A. Burnhamas paragino imtis „tvarkingo ir atsakingo“ perėjimo.
„Aš siūlysiu savo kandidatūrą per šį procesą“, – socialiniame tinkle X parašė A. Burnhamas.
Buvęs sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas, anksčiau sakęs, kad dalyvaus lyderio rinkimuose, dabar pareiškė paremsiantis A. Burnhamą. Tai leidžia manyti, kad buvęs Mančesterio meras galėtų tapti lyderiu nesirungdamas su jokiais varžovais.
Jungtinė Karalystėministras pirmininkasKeiras Starmeris
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