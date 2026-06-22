Netikėtas radinys: Estijoje žolę pjovęs gyventojas aptiko droną su sprogmenimis

Droną rado pievoje žolę pjovęs Reugės savivaldybės gyventojas.
Tai, kad informacija apie drono radybas buvo gauta birželio 10 d. vakarą, patvirtino Estijos vidaus saugumo tarnybos (ISS) biuro vadovas Harrys Puuseppas.
„Kai kurios drono dalys buvo rastos medyje, tad panašu, kad dronas iškrito iš jo“, – sakė H. Puuseppas.
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ISS atstovas pridūrė, kad tai gali būti vienas iš bepiločių orlaivių, kurie buvo užfiksuoti birželio 3 d. paskelbus oro pavojų.
„Šiuo atveju, tikriausiai tai vienas iš dronų, kuriuos pastebėjo Karinių oro pajėgų radarai ir dėl kurių buvo pakelti naikintuvai, bet vėliau apie juos nebuvo patvirtinta. Radaro signalas dingo netoli tos vietos, kur buvo surastos drono nuolaužos. Taigi, tikriausiai tai bus vienas iš birželio 3 d. pasirodžiusių dronų“, – paaiškino pareigūnas.
Jis patvirtino, kad bepilotėje skraidyklėje buvo apie 5 kg sprogmuo ir perspėjo, kad tokie aparatai kelia pavojų, todėl prie jų nereikėtų artintis, o pamačius – skambinti trumpuoju pagalbos numeriu 112.
ISS pareigūno teigimu, apie incidentą nepranešta anksčiau, nes tuo metu Estijoje vyko didelės karinės pratybos „Pavasario audra“ (angl. Spring Storm), kurioms reikėjo skirti daug resursų.
„Tyrėjai į pranešimą apie incidentą reagavo, bet visuomenė informuota vėliau. Vietovė, kur būta pavojaus, buvo aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Dėl to ši informacija paviešinta tik dabar“, – aiškino H. Puuseppas.
Anot jo, daugiau sudužusių dronų Estijoje nerasta.
ERR primena, kad Estijos kariuomenė birželio 3 d. keliose apskrityse paskelbė įspėjimą apie dronų pavojų. Vėliau tą pačią dieną pranešta, kad Estijos teritorijoje bepiločiai orlaiviai nebuvo surasti.
Ukraina tą naktį surengė smūgius prieš Rusiją taikydamasi į karinę gamyklą Tambovo srityje, į naftos terminalą Sankt Peterburge ir į Kronštato karinę bazę. Pranešta, kad dalis dronų buvo pasiųsta ir į Maskvą.
Pastaraisiais metais Estijoje buvo rasti keli nukritę ukrainietiški dronai po to, kai Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą Baltijos jūros pakrantėje.