Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo A. de la Espriella

Suskaičiavus beveik visus balsus, A. de la Espriella surinko 49,7 proc. balsų, o I. Cepeda – 48,7 proc. Advokatas A. de la Espriella rugpjūčio 7 d. poste pakeis kairįjį dabartinį prezidentą Gustavą Petrą, kuris negalėjo siekti dar vienos kadencijos.
Taip Pietų Amerikos šalis, kurią apėmusi smurto banga, suka į dešinę. 47-erių A. de la Espriella su ginkluotomis grupuotėmis ketina kovoti karine jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikas, pats save vadinantis „tigru“, į narkotikų verslą įsipainiojusias partizanines grupuotes ketina pulti ir iš oro ir, panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
Per rinkimų kampaniją A. de la Espriella agentūrai AFP teigė, kad nurodys kariuomenei vykdyti 90 dienų operaciją su bombardavimais ir kokos plantacijų deginiais. Tam jis tikisi gauti JAV ir Izraelio paramą. Kolumbija yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje.
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Prieš tris savaites vykusiame pirmajame rinkimų ture A. de la Espriella su 44 proc. balsų netikėtai užėmė pirmąją vietą. Senatorius I. Cepeda gavo 41 proc.
JAV prezidentas D. Trumpas rinkimų kampanijos metu pareiškė „visišką paramą“ A. de la Espriellai, kuris taip pat turi ir JAV pilietybę. Kartu D. Trumpas įspėjo dėl pasekmių JAV ir Kolumbijos santykiams, jei laimėtų „radikalios kairės marksistas“ I. Cepeda.
Balsavimo teisę turėjo apie 41 mln. piliečių. Paaiškėjus rinkimų rezultatams, A. de la Espriellos rėmėjai džiūgavo ir mojo vėliavomis.
Rinkimai vyko tuo metu, kai Kolumbiją yra apėmusi didžiausia per dešimtmečius smurto banga. Praėjus dešimčiai metų po istorinės taikos sutarties tarp vyriausybės ir anksčiau galingos partizanų organizacijos FARC, Kolumbijoje vis dar aktyviai veikia daug ginkluotų grupuočių.