Lietuvoje sugauta paauglio nužudymu Vokietijoje įtariama 17-metė: slapstėsi kelis mėnesius

Nepilnametę, įtariamą žmogžudyste, surado Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės kriminalinės policijos tyrėjai. Padedant Federaliniam kriminalinės policijos biurui ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnams, mergina buvo sulaikyta.
Ji buvo ieškoma pagal Europos arešto orderį ir dabar bus ekstraduota į Vokietiją, pranešė prokuratūros atstovas.
Aukos tėvai pajuto palengvėjimą
Pateikė daugiau detalių apie į „Aro“ pareigūnus šovusį vyrą: ne kartą liepė padėti ginklą ir išeiti
Nužudyto Onuro tėvai lengviau atsikvėpė, kai įtariamoji pagaliau buvo sulaikyta.
„Jie pravirko“, – pirmadienį žurnalistams sakė jų advokatas Burkhardas Beneckenas.
Jis tikisi, kad 17-metė bus greitai ekstraduota į Vokietiją ir jai bus pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės. Prieš kurį laiką tyrėjai gavo informacijos, kad mergina gali būti Lietuvoje, o vėliau tai buvo patvirtinta.
Dūris į kaklą
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Sausį šis nusikaltimas sukrėtė visą Kastropo-Raukselio miestą. Įtariama, kad septyniolikmetė tyčia nužudė taip pat septyniolikmetį Onurą, peiliu dūrusi jam į kaklą.
Po nusikaltimo paauglė iš pradžių buvo sulaikyta, tačiau vėliau paleista.
Ji teigė gynusi save, o šią jos versiją iš pradžių, regis, patvirtino įvykio vietoje surinkti įrodymai.
Mėnesius slapstėsi nuo policijos
Tačiau, anot prokuratūros, jos mobiliojo telefono analizė atskleidė svarių įrodymų, leidžiančių manyti, kad 17-metė nusikaltimą planavo iš anksto.
Kai buvo išduotas arešto orderis, ji jau buvo pabėgusi.
Policija jos ieškojo kelis mėnesius, kol galiausiai ji buvo sulaikyta Lietuvoje. Jos motyvas vis dar nėra žinomas.
Parengta pagal WDR.
LietuvaVokietijaŽmogžudystė
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