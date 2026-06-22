Kanceliarija taip pat paaiškino, kodėl toks pats apdovanojimas nebuvo atšauktas Italijos diktatoriui Benito Mussolini, Rusijos imperatorei Jekaterinai II ir prorusišku laikomam Vokietijos politikui, buvusiam kancleriui Gerhardui Schröderiui.
Pasak A. Jędrychak, pirmieji du asmenys yra mirę, o Lenkija ordinų po mirties neatšaukia. Kalbėdama apie G. Schröderį, ji teigė, kad šis „niekada taip atvirai neįžeidė lenkų tautos kaip Ukrainos prezidentas“, nors jo veiklą Rusijos prezidento Vladimiro Putino naudai įvertino kaip žalingą Lenkijai ir Europai.
„Valdant G. Schröderiui Vokietijoje nebuvo pastatytas nė vienas paminklas Hitleriui ar Himmleriui. Nė vienas Bundesvero dalinys nebuvo pavadintas „SS didvyrių“ vardais“, – pareiškė A. Jędrychak.
Skandalas dėl atimto ordino gilėja: Lenkijos ministrai kritikuoja prezidento sprendimą
Ji taip pat pažymėjo, kad V. Zelenskis, prieš trejus metus priimdamas apdovanojimą, „nesiskundė tuo, kad jį yra gavę“ B. Mussolini ar G. Schröderis.
Anot ministrės, Ukrainos prezidentas, grąžindamas apdovanojimą kurjeriu, pridėjo dar vieną įžeidimą prie, jos teigimu, jau anksčiau kilusio ginčo dėl Ukrainos kariuomenės padalinio pavadinimo, siejamo su Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) veikėjais.
Susiję straipsniai
A. Jędrychak teigė, kad esmė esą yra „sąmoningas Ukrainos lyderio lenkų tautos įžeidimas“. Ji pabrėžė, kad, jos vertinimu, Lenkija per pastaruosius ketverius metus įrodė nuoširdžią draugystę Ukrainai.
„Negalima gerbti žmonių, kurie žudė tavo pagalbininkų protėvius. Kai kas nors ištiesia pagalbos ranką ir tu ją noriai priimi, negalima įžeidinėti tau padedančio žmogaus. Kalbėkime atvirai: prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė ordiną, tačiau neatšaukė savo ištiestos rankos. Mes remiame Ukrainą, bet neleisime mūsų įžeidinėti“, – pareiškė A. Jędrychak.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaVolodymyras ZelenskisKarolis Nawrockis
Rodyti daugiau žymių