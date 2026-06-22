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Prahoje – tūkstantinis protestas dėl nacionalinio transliuotojo

2026 m. birželio 22 d. 08:57
Tūkstančiai žmonių sekmadienį Prahoje susirinko į solidarumo mitingą. Jie protestavo prieš vyriausybės planus, kurie, kaip baiminamasi, kelia grėsmę Čekijos televizijos (ČT) ir radijo (Čro) nepriklausomumui. Dešiniojo populisto Andrejaus Babišo vyriausybė prieš kelias dienas nusprendė panaikinti visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius ir jį finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto.
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Pasak žiniasklaidos, demonstrantai susirinko prie visuomeninio transliuotojo būstinės. Milijardierius A. Babišas, be kita ko, prieš tai pareiškė, kad transliuotojas turi pakankamai potencialo sutaupyti. Jam skiriamų lėšų suma esą bus mažesnė nei dabar. Politinės įtakos nebus, žadėjo premjeras.
Žmones į mitingą sukvietė judėjimas „Milijonas akimirkų už demokratiją“, kuris jau gegužę panašius protesto mitingus organizavo visuose dideliuose Čekijos miestuose.
Organizatoriai ir oratoriai įspėjo, kad visuomeninis transliuotojas bus paverstas vyriausybės ruporu.

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„Laisvai visuomenei reikia laisvos žiniasklaidos“, – buvo parašyta ant vieno iš plakatų.
Protestuotojai ragino kultūros ministrą Otą Klempířą iš dešiniosios populistinės Motoristų partijos atšaukti vyriausybės planus ir pačiam atsistatydinti.
Visuomeninio transliuotojo darbuotojai ant savo pastato išskleidė transparantą su padėka susirinkusiems žmonėm: „Ačiū jums!“ Pirmadienį ČT ir Čro darbuotojai planuoja įspėjamąjį streiką.
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Nuo gruodžio Čekiją valdo koalicija, kurią sudaro A. Babišo dešiniojo sparno populistinė partija „ANO“, kraštutinės dešinės partija „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD) bei Motoristų partija.
PrahaČekijanacionalinis transliuotojas
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