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Tragedija Filipinuose: mokykloje nušauti trys moksleiviai, penki sužeisti

2026 m. birželio 22 d. 12:13
Vienoje Filipinų mokykloje, policijos duomenimis, nušauti trys moksleiviai. Dar penki jaunuoliai buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, pirmadienį agentūrai AFP sakė policijos pareigūnė Evalyn Diaz.
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Jos teigimu, abu spėjami šauliai, kurių amžius 14 ir 15 metų, mokykloje „beatodairiškai“ šaudė ir buvo sulaikyti.
Incidentas įvyko 9.00 val. (vietos laiku) Taklobano miesto vidurinėje mokykloje. Nusikaltimo priežastys kol kas nežinomos.
„Mes girdime, kad jų veiksmų motyvas buvo patyčios, tačiau jų šiuo klausimu dar neapklausėme“, – sakė pareigūnė, turėdama omenyje abu spėjamus šaulius.
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Be to, nėra aišku, iš kur jaunuoliai gavo ginklų.
„Jie dar yra policijos nuovadoje ir apklausiami dalyvaujant tėvams, nes yra nepilnamečiai“, – pridūrė policininkė.
Filipinų švietimo ministerija pareiškime kalbėjo apie „pavojingą situaciją“.
Filipinų žiniasklaidos paskelbtame įraše matyti panikos apimti klasėje besislepiantys vaikai. Fone girdėti šūviai. AFP pavirtino įrašo autentiškumą.
Šaudynės Filipinų mokyklose yra retos. Tačiau tikslinis ginkluotas smurtas Leitės provincijoje, kur ir įvyko incidentas, yra kasdienybė.
Legalus ginklo laikymas šalyje yra griežtai reguliuojamas. Tačiau egzistuoja didelė šaunamųjų ginklų juodoji rinka.
Filipinaišaudynėsšaudynės mokykloje

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