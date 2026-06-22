V. Zelenskis įvertino, kad K. Nawrockio elgesys jam panašus į buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano.
Penktadienį K. Nawrockis priėmė sprendimą atimti iš V.Z elenskio aukščiausio rango Lenkijos valstybinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Diplomatinis ginčas tarp Kyjivo ir Varšuvos įsiplieskė dėl istorinės atminties ir karo laikų solidarumo.
K. Nawrockis akcentavo, kad lenkai supranta karą ir Rusijos keliamą grėsmę, tačiau pabrėžė, esą „lenkai turi savo kantrybės ribas, ir ši riba buvo peržengta“.
Skausmingas kirtis Ukrainai: Lenkijos prezidentas iš V. Zelenskio atėmė aukščiausią šalies apdovanojimą
V. Zelenskis įvertino, kad šis žingsnis susijęs su Lenkijos vidaus politika.
„Vertinu tai grynai kaip rinkimų procesą. Prezidentas Karolis Nawrockis kovoja dėl savo partijos premjero posto su ministru pirmininku Tusku. Tai neturi nieko bendra su mumis – tai jų vidaus reikalas“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Lenkijos prezidentas priešiškumą ukrainiečiams skatina siekdamas sau politinės naudos, ir palygino jį su buvusiu Vengrijos premjeru.
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„Taip elgėsi Orbanas. Tai yra blogai. Manau, kad tai baigsis blogai“, – naujienų portalui TSN sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskio teigimu, „iš neapykantos negalima uždirbti politinių dividendų, nes ilgainiui tai lems blogus tautų santykius“.
„Jis (Karolis Nawrockis – red. past.) kalba apie paramą Ukrainai, nors čia niekada nėra buvęs. Gerai, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas čia lankėsi daug kartų.
Lenkija mus remia, lenkų tauta mus remia. Gerai, jam pačiam spręsti, kokie jo prioritetai ir kur keliauti.
Bet aš atvykau pas jį per savo pirmąjį vizitą, o jo dovana man, kai paspaudėme rankas, buvo knygos apie Voluinės tragediją“, – interviu televizijos kanalui „1+1“ sakė Ukrainos prezidentas, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Apie tai iki šiol nekalbėjau. Niekam apie tai nepasakojau. Su tuo ramiai susitaikiau. Dabar apie tai kalbame atvirai, nes jis imasi veiksmų, kurie, mano nuomone, yra neteisingi“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
V. Zelensks taip pat minėjo, kad jo kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas ir užsienio reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Serhijus Kyslycia bandė išspręsti kivirčą dėl iš Ukrainos prezidento galiausiai atimto Baltojo erelio ordino, tačiau dėl Lenkijos pusės pozicijos jiems nepavyko.
„Jie nuoširdžiai bandė kalbėtis su visais – su Prezidento kanceliarija, ministro pirmininko komanda ir Seimo maršalkos komanda. Jie padarė viską, ką galėjo. Tačiau jie grįžo su jausmu, kad Lenkija vis tiek ketina tai įgyvendinti“, – pasakojo Ukrainos prezidentas.
K. Nawrockis panaikino apdovanojimą po to, kai V. Zelenskis pritarė, kad Ukrainos kariniam daliniui būtų suteiktas Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) – nacionalistinės sukarintos organizacijos, kaltinamos lenkų žudynėmis Antrojo pasaulinio karo metais – vardas.
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