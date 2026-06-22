Viešas G. Meloni ir D. Trumpo konfliktas tęsiasi: Italijos lyderė kirto atgal

Viešas jų apsikeitimas pastabomis kilo po nesutarimo dėl šios savaitės G7 viršūnių susitikimo Prancūzijoje.
Penktadienį G. Meloni apkaltino D. Trumpą melavimu, nes jis teigė, kad ji esą „maldavo“ jo bendros nuotraukos per G7 susitikimą. Šeštadienį D. Trumpas pakartojo šį teiginį savo platformoje „Truth Social“, klaidingai parašydamas jos vardą kaip „Gigiorgia“.
D. Trumpas pareiškė, kad G. Meloni „nori vėl draugauti, kad pakeltų savo skaičius“. Italijos premjerė į tai atsakė „Instagram“ tinkle anglų kalba.
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„Prezidente D. Trumpai, šie nuolatiniai, neišprovokuoti išpuoliai yra beprasmiai“, – rašė G. Meloni.
Ji pridūrė: „Mano populiarumas – ne jūsų rūpestis. Siūlau susitelkti į savąjį.“
G. Meloni vyriausybė, pradėjusi darbą 2022 metais, po nuoseklaus nuosmukio 2025 metais apklausose mato padidėjusį visuomenės pritarimą iki maždaug 35 proc. Jos partija „Italijos broliai“ pirmauja apklausose su maždaug 28 proc. palaikymu, o opozicinė Demokratų partija turi apie 22 proc.
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D. Trumpas, prisaikdintas 2025 metų sausį, pastarosiomis dienomis pagal „Reuters“ ir „Ipsos“ apklausą matė savo pritarimo reitingą padidėjusį vienu procentiniu punktu iki 36 proc.
Vis dėlto šis rodiklis tebėra arti žemiausių jo politinės karjeros lygių, nors visuomenės nepasitenkinimas pragyvenimo kaina tapo mažiau intensyvus.
Pirmoji Italijos premjerė moteris šeštadienį D. Trumpui pareiškė, kad buvimas jo drauge jos populiarumui „tikrai nepadėjo“.
D. Trumpas taip pat pakartojo ankstesnę kritiką Romai dėl to, kad ši neleido naudoti JAV karinių bazių Italijoje per karą su Iranu, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje.
G. Meloni į tai atsakė, kad šių bazių naudojimą reglamentuoja susitarimai, kurių Italija visada laikėsi ir kurių negalima pažeisti.
„Kol esu premjerė, Italija išlieka suvereni valstybė“, – pareiškė ji.
Giorgia MeloniItalijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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