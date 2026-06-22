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Vokietijos policijos taikiklyje – visoje Europoje veikiantis narkotikų kontrabandos tinklas

2026 m. birželio 22 d. 15:29
Vokiečių tyrėjai surengė operaciją, kurios taikinys – įtariamų narkotikų prekeivių grupuotė, veikianti Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Ispanijoje ir Austrijoje, o jos metu buvo konfiskuota daugiau nei 4 metrinės tonos kanapių bei keletas kilogramų kokaino ir kreko, pirmadienį pranešė Kelno prokuratūra.
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Veikdami Kelno prokuratūros vardu, tyrėjai atliko kratas daugiau nei trisdešimtyje privačių namų, įmonių ir slėptuvių. Taip pat buvo įvykdyti devyni arešto orderiai, išduoti įtariamiesiems, kurių amžius – nuo 24 iki 31 metų.
Anot prokuratūros, šiuo metu tyrėjų taikiklyje iš viso yra 31 įtariamasis.
Įtariama, kad šios grupuotės lyderiai tarpvalstybinę narkotikų kontrabandos operaciją vykdė kelerius metus. Remiantis iki šiol atliktais tyrimais, bendra sandorių vertė siekia daugiau nei 11 mln. eurų.
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Iki šiol nustatytas prekiautų narkotikų kiekis taip pat yra nemažas: daugiau nei 4 tonos kanapių, daugiau nei 27 kilogramai kokaino, apie 1,5 kilogramo kreko ir maždaug 800 litrų amfetamino aliejaus.
„Tokios kiekio amfetamino aliejaus pakanka pagaminti daugiau nei 3 tonas amfetamino“, – teigė prokuratūra.
Tyrimui vadovavo Kelno policija, jame taip pat dalyvavo Europolas bei Ispanijos ir Austrijos tyrimo institucijos.
VokietijaNarkotikaiKontrabanda

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