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„Brexit“ – jau dešimt metų: tarp britų – pasikeitusios nuomonės

2026 m. birželio 23 d. 10:43
Antradienį sueina dešimt metų, kai Didžiojoje Britanijoje buvo surengtas referendumas dėl „Brexito“. 2016 m. birželio 23 d. nežymi balsavusiųjų dauguma – 51,9 proc. – pasisakė už Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.
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Šalis iš Bendrijos pasitraukė 2020 m. pabaigoje, o 2021 m., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, paliko Muitų sąjungą ir ES vidaus rinką.
„Brexito“ šalininkai, be kita ko, argumentavo, jog pasitraukimas iš ES būtinas, kad Didžiojoje Britanijoje dėl migracijos ir užsienio prekybos galėtų būti sprendžiama be kišimosi iš Briuselio. Tačiau vėliau išaugo Didžiosios Britanijos prekių prekybos deficitas, smarkiai padidėjo ir migrantų iš ne ES šalių skaičius.
Savo sienų kontrolės susigrąžinimas buvo vienas svarbiausių „Brexito“ rėmėjų pažadų. Tačiau nors laisvas judėjimas ES piliečiams baigėsi, imigracijos skaičiai nesumažėjo, o sparčiai šovė į viršų – tiesiog atvyko daugiau žmonių iš ne ES šalių.

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Savo ligšiolinį piką grynoji imigracija pasiekė per dvylika mėnesių iki 2023-ųjų vidurio. Per šį laikotarpį į Didžiąją Britaniją atvyko 900 tūkst. daugiau žmonių nei iš jos išvyko.
Tiesa, naujausi skaičiai yra daug mažesni ir siekia 204 tūkst. žmonių.
Dabar jau net spėliojama apie galimą Didžiosios Britanijos sugrįžimą į ES, tačiau konkrečių to planų kol kas nėra.
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Jungtinė KaralystėBrexitEuropos Sąjunga (ES)

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