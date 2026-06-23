D. Trumpas: Iranas sutiko su branduolinių objektų patikrinimais, JAV neblokuos Hormuzo sąsiaurio

„Iranas visiškai ir besąlygiškai sutiko su Branduolinėmis inspekcijomis aukščiausiuoju lygiu ir ilgam (iki begalybės!!!). Tai užtikrins „Branduolinį Sąžiningumą“, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas ir pridūrė, kad dvišalės derybos „vyksta gerai“.
„Remdamasis šia ir kitomis svarbiomis Irano nuolaidomis, sutikau leisti, kad Hormuzo sąsiauris ir toliau liktų ATVIRAS be tolesnės karinio jūrų laivyno blokados“, – parašė D. Trumpas.
Laivyba Hormuzo sąsiauriu – didžiausia nuo karo pradžios
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Laivybos stebėjimo bendrovės „Kpler“ duomenimis, pirmadienį Hormuzo sąsiauriu perplaukė mažiausiai 37 prekiniai laivai – tai rekordinis skaičius nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios vasario pabaigoje.
Kita laivybos stebėtoja „AXSMarine“ pranešė, kad pirmadienį sąsiauriu praplaukė 42 komerciniai laivai – irgi rekordinis skaičius.
Pasak „Kpler“, pirmadienį tarp laivų, kirtusių sąsiaurį, buvo penki tušti suskystintų gamtinių dujų (SGD) tanklaiviai.
„Tai gali būti vienas aiškiausių iki šiol eismo normalizavimo ženklų“, –sakė Michailas Todorovas iš „AXSMarine“.
Pirmadienį sąsiaurį kirtusių laivų skaičius sudaro maždaug trečdalį eismo taikos metu, kai sąsiauriu paprastai vežama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto.
Bendras prekių srautas per sąsiaurį, įskaitant tanklaivius, gabenančius naftą ir SGD, bei biriuosius krovinius, tokius kaip trąšos, šiek tiek padidėjo, kai Vašingtonas ir Teheranas praėjusią savaitę susitarė nutraukti karą. Iki birželio 14 d. susitarimo, nuo kovo 1 d., kai Iranas uždarė sąsiaurį atsakydamas į JAV ir Izraelio smūgius, per dieną perplaukdavo mažiau nei 10 prekinių laivų.
Tai, ar Iranas administruos šį gyvybiškai svarbų vandens kelią, yra vienas iš pagrindinių klausimų ateinančius du mėnesius vyksiančiose derybose.
„Hormuzo sąsiauris niekada negrįš į prieškario būklę ir jį administruos Irano Islamo Respublika, laikydamasi tarptautinės teisės“, – per derybas Šveicarijoje sakė Irano vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas, antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Šeštadienį Iranas paskelbė vėl uždaręs sąsiaurį, reaguodamas į Izraelio atakas Libane.
Pirmadienį Jungtinės Valstijos pareiškė, kad laikinai panaikina sankcijas Iranui ir iki rugpjūčio 21 d. leidžia jam gaminti, parduoti ir tiekti žalią naftą ir susijusius produktus.
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