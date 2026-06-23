Danija prisijungs prie misijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje

Danijos gynybos ministras Jeppe Bruusas žurnalistams sakė, kad Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertines žinias kibernetinio saugumo srityje.
Ministras neatskleidė, kiek žmonių Danija siųstų į šią operaciją.
Danijos parlamente buvo pateiktas įstatymas, kuriame numatoma „sustiprinti jūrų saugumą ir užtikrinti laivybos laisvę Hormuzo sąsiauryje bei Raudonojoje jūroje ir netoli jų“.
Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos.
Pirmadienį Hormuzo sąsiaurį kirto mažiausiai 37 krovininiai laivai – daugiausiai nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios ir praėjus beveik savaitei nuo tada, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimo memorandumą siekiant užbaigti karą.
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Tokie duomenys pateikiami tarptautinėje duomenų ir rinkos žvalgybos platformoje „Kpler“, kuri teikia realaus laiko informaciją apie pasaulinius žaliavų, energijos produktų ir krovinių srautus.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, kartu su kitomis valstybėmis, pasiūlė surengti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivyba strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų JAV ir Iranui susitarus dėl taikos.
JAV ir Irano susitarimo memorandume, kuris buvo pasirašytas praeitą savaitę, numatoma, kad laivai šiuo sąsiauriu ir toliau plauktų nemokamai.