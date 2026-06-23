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Estijos prezidentas nesieks antros kadencijos

2026 m. birželio 23 d. 16:18
Estijos prezidentas Alaras Karisas antradienį per Pergalės dienos paradą pareiškė nekandidatuosiantis šį rudenį vyksiančiuose rinkimuose, praneša estų visuomeninis transliuotojas ERR.
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„Brangūs Estijos žmonės, kaip valstybės vadovas paskutinį kartą linkiu jums laimingos Pergalės dienos ir džiaugsmingos Joninių išvakarės“, – antradienio rytą savo kalboje Šiaurės Estijos Raplos mieste sakė A. Karisas.
Prezidento kadencija baigiasi šį rudenį, o A. Karis buvo pažadėjęs per Jonines pranešti, ar ketina siekti būti perrinktas.
„Šis sprendimas nebuvo priimtas nei šiandien, nei prieš mėnesį, nei net prieš porą metų. Klausimas visada buvo, kada šį sprendimą paskelbti viešai, kad tai netrukdytų kasdieniam darbui,“ – po savo kalbos ERR sakė jis.
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A. Karisas tikino nusprendęs nekandidatuoti dėl asmeninių priežasčių.
„Be abejo, viena iš priežasčių yra ir tai, kad, pradėdamas eiti pareigas, pažadėjau savo šeimai, kad tai bus tik viena kadencija“, – pridūrė prezidentas.
ERR prezidento paklausė, ar jis turi kokių patarimų savo įpėdiniui.
„Už nerimą dėl išorinio priešo gali būti net svarbesnė vidinė ramybė. Šiandien matėme, kad čia yra daug jaunų žmonių, taip pat ir vyresnių, kurie pasirengę (...) užkirsti kelią bet kokiems ketinimams mus pulti. Jei namuose sugebėsime išlikti ramūs ir vieni su kitais elgtis mandagiai, išklausyti kitą žmogų ir jį suprasti, manau, viskas taps šiek tiek lengviau“, – sakė A. Karisas.
ERR primena, kad Estijos valstybės vadovas renkamas ne tiesioginiuose rinkimuose, o parlamente. Iki šio prezidento pasisakymo Estijoje netilo kalbos, kad A. Karisas neturės pakankamai paramos, jog laimėtų dar vieną kadenciją.
Estijos Respublikos Rygikogo sesija, kurios metu bus renkamas prezidentas, vyks rugsėjo 2 d.
EstijaAlaras KarisPrezidentas

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