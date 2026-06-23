Europoje – skaudūs smūgiai D. Trumpui

Artėjant svarbiems rinkimams, daugelis nacionalistinių jėgų Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, persvarsto transatlantinės paramos vertę, pasak „Politico“, nors anksčiau JAV prezidento palankumą laikė jų propaguojamos politikos pasaulinės reikšmės ženklu.
D. Trumpo įvaizdžiui Europoje, „Politico“ teigimu, stipriai pakenkė muitų karai, grasinimai Grenlandijai ir karas su Iranu, dėl kurio išaugo energijos kainos.
Jo komentarai apie Europos šalių vidaus politiką, dėl kurių jo ideologiniai sąjungininkai anksčiau džiūgavo, dabar, pasak leidinio, laikomi politiškai destruktyviais: jie gali atstumti nuosaikius rinkėjus, suskaldyti nacionalistų elektoratą ir suteikti kortų jų priešininkams.
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„Politico“ mini Italijos ministrės pirmininkės Giorgios Meloni pavyzdį. Ji anksčiau buvo laikoma ryškiausia JAV prezidento sąjungininke Europoje.
Tačiau po D. Trumpo pareiškimo praėjusią savaitę, esą ji Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime „maldavo“ su juo pasidaryti nuotrauką, G. Meloni, pasak „Politico“, įgarsino tai, ką apklausos rodo jau kelis mėnesius.
Italijos ministrė pirmininkė sarkastiškai sureagavo į D. Trumpo įrašą socialiniame tinkle, kuriame JAV prezidentas mėgino kritikuoti jos nuslopusį populiarumą Italijoje.
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„Būvimas jūsų drauge tikrai nepadėjo. Bet kuriuo atveju, mano populiarumas nėra jūsų reikalas. Siūlau jums susitelkti į savąjį“, – atrėžė G. Meloni.
Panašiai, pasak „Politico“, masto ir Prancūzijos kraštutinės dešinės partijos Nacionalinis sambūris lyderis Jordanas Bardella, laikomas pagrindinių prezidento rinkimų favoritų.
Praėjusią savaitę leidiniui duotame interviu jis vienareikšmiškai atsisakė D. Trumpo paramos, jo elgesį vadindamas nestabiliu ir neprognozuojamu.
„Palaikymas, kurios siekiame kartu su Marine Le Pen, yra Prancūzijos žmonių palaikymas, Prancūzijos rinkėjų palaikymas. Mums nereikia sutikti su jokiomis kišimosi formomis ar atverti tam durų“, – J. Bardella sakė „Politico“.
Prancūzijoje JAV prezidentas yra nepopuliarus tarp centro dešinės rinkėjų, kuriuos Nacionalinis sambūris bando pritraukti, leidiniui sakė apklausų instituto „Cluster17“ prezidentas Jeanas Yves Dormagenas.
Tokia pati situacija, pasak jo, stebima ir Jungtinėje Karalystėje, D. Trumpas tapo našta Nigelo Farage’o dešiniosios populistinės partijos „Reform UK“ atžvilgiu, ypač tarp neapsisprendusių rinkėjų.
Sausio mėnesį „Cluster17“ septyniose Europos Sąjungos (ES) šalyse atlikta apklausa parodė, kad nors dešiniųjų pažiūrų rinkėjai D. Trumpą vertino palankiau nei plačioji visuomenė, tik mažuma jį laikė „Europos draugu“ – 18 proc. J. Bardellos partijos Nacionalinis sambūris rinkėjų, 23 proc. G. Meloni partijos „Italijos broliai“ rinkėjų ir 25 proc. kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) rėmėjų.
Birželį bendrovės „Public First“ atliktoje „Politico“ apklausoje vos 31 proc. AfD rinkėjų ir 36 proc. Nacionalinio sambūrio rinkėjų sutiko, kad Amerika yra „patikima sąjungininkė“.
Pasak J. Y. Dormageno, D. Trumpo palaikymas iš tikrųjų tampa meškos paslauga kraštutinės dešinės politikams: nors jų rinkėjai dėl JAV prezidento yra susiskaldę, jie vis dažniau jį laiko grėsme.
Vašingtonui dėl šių tendencijų turėtų būti ypač nejauku dėl to, kad nuo D. Trumpo vis griežčiau atsiribojantys politikai yra būtent tie, kuriuos jo administracija dešimtmetį stengėsi prisivilioti, pabrėžia „Politico“.
Praėjusiais metais paskelbtoje Nacionalinio saugumo strategijoje Baltieji rūmai džiaugėsi „augančia patriotiškų Europos partijų įtaka“, o vėliau JAV prezidento administracija šią tezę stiprino viešais pareiškimais ir užkulisiniais ryšiais su tais pačiais judėjimais, kurie dabar skaičiuoja, kad dėl D. Trumpas gali nubyrėti rinkėjų balsai.
Vienas iš ryškiausių to pavyzdžių, pasak „Politico“, buvo JAV viceprezidento J. D. Vance'o vizitas Budapešte balandį, kur jis stovėdamas greta tuometinio ministro pirmininko Viktoro Orbano visokeriopai parėmė jo siekį būti perrinktam. V. Orbanas rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą, užbaigusį jo 16-os metų valdymą.
Tai pamatę, dauguma kraštutinių dešiniųjų jėgų lyderių, siekiančių svarbiausių politinių postų būsimuose rinkimuose, arba persvarsto savo poziciją D. Trumpo atžvilgiu, arba ją kardinaliai keičia, apibendrina „Politico“.
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