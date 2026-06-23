M. Rubio: JAV nesutiks su rinkliavomis ar mokesčiais Hormuzo sąsiauryje

„Tai tarptautinis vandens kelias. Jokia šalis negali rinkti rinkliavų ar mokesčių už tarptautinį vandens kelią. Tai galiojanti tarptautinė teisė“, – sakė jis, atvykęs į Jungtinius Arabų Emyratus (JAE).
„Nemanau, kad turime ką nors čia įtikinti šiuo klausimu. Manau, kad visos šio regiono šalys su mumis sutiktų“, – pareiškė M. Rubio.
JAV valstybės sekretorius pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybes, siekdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis, smarkiai nukentėjusiomis per Irano atsakomąją kampaniją. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas.
Trečiadienį M. Rubio susitiks su JAE lyderiais, po to vyks į Kuveitą ir Bahreiną, dalyvaus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdyje. Jis siekia nuraminti JAV sąjungininkes, JAV ir Iranui praėjusią savaitę pasirašius pradinį susitarimą užbaigti karą, ir yra pirmasis aukšto rango JAV pareigūnas, atvykęs į regioną po šio susitarimo pasirašymo.
JaneMarco Rubiorinkliava
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