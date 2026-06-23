PasaulisĮvykiai

Po V. Zelenskio sugrąžinto ordino – Lenkijos žinia: atskleidė, kas laukia aukščiausio apdovanojimo

2026 m. birželio 23 d. 08:54
Lrytas.lt
Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio atstovai pranešė, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio grąžintas Baltojo Erelio ordinas jau pasiekė Prezidento kanceliariją. Kartu paaiškinta, koks likimas laukia šio aukščiausio Lenkijos valstybinio apdovanojimo.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip skelbia „Polsat News“, pirmadienio vakarą K. Nawrockio spaudos sekretorius Rafalas Leskiewiczius patvirtino, kad apdovanojimas buvo gautas Prezidento kanceliarijoje.
Pasak R. Leskiewicziaus, grąžintas ordinas bus perduotas saugoti Apdovanojimų ir nominacijų valdybai.
Jis pabrėžė, kad šis konkretus apdovanojimas daugiau niekada nebus įteiktas kitam asmeniui.

Paaiškino, kas vyksta tarp Ukrainos ir Lenkijos: atsakė, kur nesutarimų kabliukai

„Jis bus perduotas saugoti, kur bus laikomas deramai ir pagarbiai, nes tai yra aukščiausias ir svarbiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas. Jis nebus įteiktas niekam kitam“, – sakė R. Leskiewiczius.
Kartu K. Nawrockio atstovas pareiškė nemanantis, kad po šio incidento dėl apdovanojimo paaštrės Lenkijos ir Ukrainos santykiai.
Anot jo, K. Nawrockis tai aiškiai nurodė penktadienį Prezidento kanceliarijos paskelbtame pareiškime.
„Prezidentas Karolis Nawrockis savo pareiškime, kurį penktadienį paskelbė Prezidento kanceliarija, aiškiai pasakė, kad Baltojo Erelio ordino atėmimas nėra nukreiptas prieš ukrainiečius, o tikrasis Ukrainos, visos laisvos Europos ir laisvojo pasaulio priešas yra Rusija“, – teigė R. Leskiewiczius.
Susiję straipsniai
K. Nawrockiui atėmus ordiną iš V. Zelenskio – Lenkijos ministrų pyktis

K. Nawrockiui atėmus ordiną iš V. Zelenskio – Lenkijos ministrų pyktis (2)

Po V. Zelenskio sprendimo – pyktis Lenkijoje: „Neleisime mūsų įžeidinėti“

Po V. Zelenskio sprendimo – pyktis Lenkijoje: „Neleisime mūsų įžeidinėti“ (21)

V. Zelenskis sureagavo į Lenkijos sprendimą: taip elgėsi V. Orbanas

V. Zelenskis sureagavo į Lenkijos sprendimą: taip elgėsi V. Orbanas (1)

Jis taip pat sakė nežinantis, ar V. Zelenskis dalyvaus artėjančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje.
Tačiau R. Leskiewiczius pabrėžė, kad K. Nawrockis į šį renginį nebuvo pakviestas.
„Prezidentas Karolis Nawrockis negavo kvietimo, todėl nei prezidentas, nei kuris nors Prezidento kanceliarijos pareigūnas šioje konferencijoje nedalyvaus“, – aiškino jis.
Pasak R. Leskiewicziaus, tokia situacija yra „itin netinkama“.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Volodymyras ZelenskisKarolis NawrockisLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.