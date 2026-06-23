Po V. Zelenskio sugrąžinto ordino – Lenkijos žinia: atskleidė, kas laukia aukščiausio apdovanojimo

Kaip skelbia „Polsat News“, pirmadienio vakarą K. Nawrockio spaudos sekretorius Rafalas Leskiewiczius patvirtino, kad apdovanojimas buvo gautas Prezidento kanceliarijoje.
Pasak R. Leskiewicziaus, grąžintas ordinas bus perduotas saugoti Apdovanojimų ir nominacijų valdybai.
Jis pabrėžė, kad šis konkretus apdovanojimas daugiau niekada nebus įteiktas kitam asmeniui.
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„Jis bus perduotas saugoti, kur bus laikomas deramai ir pagarbiai, nes tai yra aukščiausias ir svarbiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas. Jis nebus įteiktas niekam kitam“, – sakė R. Leskiewiczius.
Kartu K. Nawrockio atstovas pareiškė nemanantis, kad po šio incidento dėl apdovanojimo paaštrės Lenkijos ir Ukrainos santykiai.
Anot jo, K. Nawrockis tai aiškiai nurodė penktadienį Prezidento kanceliarijos paskelbtame pareiškime.
„Prezidentas Karolis Nawrockis savo pareiškime, kurį penktadienį paskelbė Prezidento kanceliarija, aiškiai pasakė, kad Baltojo Erelio ordino atėmimas nėra nukreiptas prieš ukrainiečius, o tikrasis Ukrainos, visos laisvos Europos ir laisvojo pasaulio priešas yra Rusija“, – teigė R. Leskiewiczius.
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Jis taip pat sakė nežinantis, ar V. Zelenskis dalyvaus artėjančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje.
Tačiau R. Leskiewiczius pabrėžė, kad K. Nawrockis į šį renginį nebuvo pakviestas.
„Prezidentas Karolis Nawrockis negavo kvietimo, todėl nei prezidentas, nei kuris nors Prezidento kanceliarijos pareigūnas šioje konferencijoje nedalyvaus“, – aiškino jis.
Pasak R. Leskiewicziaus, tokia situacija yra „itin netinkama“.
Parengta pagal „Unian“ inf.
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