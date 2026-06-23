Po žinios apie Lietuvoje sulaikytą žmogžudyste Vokietijoje įtariamą 17-metę – daugiau detalių

Angela R. sulaikyta Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės kriminalinei policijai bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, pranešė vokiečių policija, kuria remiasi portalas „Focus online“.
Nepilnametės sulaikymo faktą Eltai antradienį patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra.
„Atsakydami į paklausimą patvirtiname, kad jūsų minimas asmuo yra sulaikytas Lietuvoje. Jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Bus sprendžiamas asmens perdavimo Vokietijai klausimas pagal Europos arešto orderį. Sprendimą šiuo klausimu priims Vilniaus apygardos teismas. Detalesnės informacijos šiuo metu suteikti daugiau negalime“, – rašoma Generalinės prokuratūros atstovė Ritos Stundienės atsakyme Eltai.
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Mergina įtariama sausio 14 d. klastingai ir planuotai peiliu nužudžiusi bendraamžį moksleivį. Ji sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai, skelbia Vokietijos prokuratūros atstovas.
Jei Angela R. sutiks būti išduota, tai gali būti padaryta netrukus, portalui pranešė prokuratūra. Jei nesutiktų, Vokietijos institucijos turėtų laukti Lietuvos sprendimo. Merginos advokatas Burkhardas Kapteinatas „Focus online“ teigė, kad Angela R. buvo sulaikyta Klaipėdoje. Ji esą veikiausiai sutiks būti išduota, tačiau galutinį sprendimą jie priims kartu.
Prieš kelias savaites „Focus online“ pranešė, kad nužudyto Onuro šeima paskelbė skirsianti 20 tūkst. eurų už informaciją, kuri padės sučiupti besislapstančią įtariamąją.
Nužudytojo šeimos advokatas Burkhardas Beneckenas sakė, kad prieš kelias savaites į juos kreipėsi liudytoja, pateikusi svarbios informacijos apie galimą 17-metės buvimo vietą.
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„Moteris įvardijo konkretų ieškomosios kontaktinį asmenį ir taip pat adresą Lietuvos pajūrio mieste“, – pasakojo advokatas. Ši informacija buvo perduota prokuratūrai Dortmunde. Tai esą galima ir padėjo susekti įtariamąją.
Ankstesniais tyrėjų duomenimis, mergina su vėliau jos auka tapusiu jaunuoliu susitiko negyvenamo namo Kastropo-Raukselio mieste terasoje. Čia ji esą nudūrusi auką peiliu į kaklą. Po nusikaltimo mergina jau buvo sulaikyta, tačiau vėl paleista. Ji situaciją apibūdino kaip būtinąją gintį, ir tai pradžioje atitiko įvykio vietoje rastus pėdsakus.
Tačiau vėliau patikrinus moksleivės mobilųjį telefoną, anot prokuratūros, rasta konkrečių įrodymų, kad 17-metė dūrė be jokios pateisinamos priežasties. Mergina tuo metu jau buvo pasprukusi.
Nusikaltimo motyvų tyrėjai kol kas nekomentavo.
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