Šaudynės Kanados Monrealio mieste: žuvo trys žmonės, dar du sužeisti

Ligšioliniais duomenimis, šūviai pirmadienį aidėjo prie viešbučio Kot de Než rajone. Policija įspėjo dėl „ginkluoto ir pavojingo įtariamojo“ ir paragino vengti šios teritorijos. Pasak policijos atstovo, pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, buvo apšaudyti. Tada atskubėjo šarvuoti automobiliai ir ginkluoti policijos daliniai.
24 metus tarnybos metu nėra žuvęs nė vienas policininkas, sakė atstovas. Pašautos policijos pareigūnės gyvybei pavojus negresia.
Pasak žiniasklaidos, nusikaltėlis sukūrė savotišką manifestą. Jame liejosi neapykanta, būdinga vadinamajam „Incel“ judėjimui – antifeministinei interneto bendruomenei, kuri propaguoja archajiškus lyčių vaidmenis ir neapykantos moterims naratyvus. Saugumo institucijos šios informacijos kol kas nepatvirtino.