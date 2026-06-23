Siekdama gauti įšaldytas ES lėšas, Vengrija patvirtino antikorupcines priemones

Gegužės pabaigoje ES paskelbė, kad Vengrijai išmokės daugiau nei 16 mlrd. eurų. Šių lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi nacionalistinių pažiūrų premjero Viktoro Orbano kadencijos metu – su sąlyga, kad Budapeštas ir toliau sėkmingai įgyvendins didelio masto reformas.
Balandį vykusiuose rinkimuose V. Orbaną, kuris valdžioje išbuvo 16 metų, nugalėjo „režimo pasikeitimą“ pažadėjęs proeuropietiškų pažiūrų konservatorius P. Magyaras.
Kovos su korupcija įstatymas buvo didele persvara priimtas parlamente, kuriame M. Magyaro partija turi daugiau nei du trečdalius vietų ir gali keisti pagrindinius įstatymus ir konstituciją be opozicijos paramos.
Po susitikimo su prezidentu – P. Magyaro grasinimas: įspėjo, kas bus, jei šis neatsistatydins
Už įstatymo priėmimą antradienį balsavo 142 parlamento nariai iš 199, o prieš pasisakė 39.
Sustiprinta kovos su korupcija agentūra
Šis teisės aktas išplečia kovos su korupcija priežiūros institucijos – Skaidrumo tarnybos – teisinius įgaliojimus. Tarnyba buvo įsteigta 2022 m. pabaigoje įgyvendinant dalį anksčiau ES reikalautų reformų.
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Remiantis naujai nustatyta tvarka, tarnyba tikrins turto deklaracijas ir, siekdama apsaugoti ES lėšas, galės inicijuoti teisminius tyrimus dėl kovos su korupcija bei stabdyti viešųjų pirkimų procedūras.
Be to, teisės aktai nustato griežtesnius skaidrumo reikalavimus privačių kapitalo fondų nuosavybės struktūroms.
Juose taip pat numatyta, kad bus likviduoti viešojo intereso turto valdymo fondai, vadinami KEKVA, o valstybė susigrąžins šiems subjektams V. Orbano vadovavimo laikotarpiu suteiktą turtą, kurio vertė, skaičiuojama, siekia iš viso 8,5 mlrd. eurų.
Įstatymu taip pat sugriežtinamos taisyklės, reglamentuojančios politikų metines turto deklaracijų teikimą, ir numatoma baudžiamojo atsakomybė už tyčia nepateiktus duomenis.
ES įšaldė Budapeštui skirtas milijardines lėšas dėl demokratijos nuosmukio, nerimo dėl korupcijos ir LGBTQ teisių apribojimų V. Orbano valdymo laikotarpiu.
Pasak P. Magyaro, šios lėšos sudaro apie 13 proc. Vengrijos biudžeto. Tikimasi, kad jos padės naujajai vyriausybei atgaivinti susilpnėjusią šalies ekonomiką.
ES pareigūnų teigimu, jei visi veiksmai bus atlikti laiku, Budapeštas galėtų tikėtis pirmojo lėšų išmokėjimo dar iki metų pabaigos.
Visuomeninės žiniasklaidos pertvarka
Vengrijos parlamentas anksčiau antradienį taip pat priėmė įstatymo projektą dėl dosniai finansuojamos valstybinės žiniasklaidos reformų. V. Orbanas buvo kaltinamas pavertęs valstybinę žiniasklaidą savo partijos ir vyriausybės propagandos ruporu.
Vykdant pertvarką, iš esamų visuomeninių žiniasklaidos įmonių bus įsteigtas televizijos ir radijo transliuotojas, o naujienų agentūra MTI vėl taps atskira pelno nesiekiančia organizacija.
Parlamentas naujoms organizacijoms skirs biudžetą, kurį turėtų sudaryti mažiau nei šiemet joms numatyti maždaug 450 mln. eurų.
Įstatyme numatyta atleisti įmonių direktorius, iš kurių vadovavimą laikinai perims kultūros ministras Zoltanas Tarras. Nauji vadovai bus išrinkti specialistų konkurso būdu.
Parlamentas šiuos įstatymų projektus, kartu su keliais kitais pastarosiomis savaitėmis priimtais teisės aktų projektais, priėmė skubos tvarka. Toks žingsnis sulaukė kritikos – esą P. Magyaras, kaip ir jo pirmtakas V. Orbanas, stumia įstatymus.
Pirmadienį įstatymų leidėjai taip pat balsavo dėl procedūrinių taisyklių pakeitimų, kuriais laikinai padidinta skubių įstatymų svarstymų ir išimtinių procedūrų kvota. Numatyta, kad šie pakeitimai galios iki metų pabaigos.