V. Putino paslaptį atskleidęs žurnalistas rastas negyvas: priminė jo konfliktą su Kremliumi

Draugų teigimu, G. Nechoroševas mirė namuose po to, kai suvalgė savo kieme rastų grybų. Nors jis mėgo grybauti, šį kartą surinkti grybai pasirodė esantys nuodingi.
2008 metais G. Nechoroševas buvo laikraščio „Moskovsky Korrespondent“ vyriausiasis redaktorius. Leidinys tuomet paskelbė, kad V. Putinas planuoja skirtis su žmona Liudmila Putina ir susituokti su gimnaste A. Kabajeva.
Po šios publikacijos laikraščio savininkas Aleksandras Lebedevas, buvęs KGB agentas, vėliau tapęs bankininku ir verslininku, buvo priverstas uždaryti leidinį. G. Nechoroševą apklausė specialiosios tarnybos, jam buvo grasinama, todėl jis išvyko į užsienį, nors vėliau buvo sugrįžęs į Rusiją.
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Bičiuliai pasakojo, kad gyvendamas Rygoje G. Nechoroševas buvo „gana nervingas“ dėl galimo V. Putino samdomų žudikų išpuolio.
Kita Latvijoje gyvenanti žinoma rusų žurnalistė Božena Rynska jo netektį pavadino „nesuvokiama“.
Igoras Vatoļins, matęs G. Nechoroševą prieš pat jo mirtį, teigė, kad redaktorius buvo „ne senas ir ne ligotas žmogus, kupinas idėjų ir planų“.
Pasak I. Vatoļinso, „G. Nechoroševas pirmasis atskleidė V. Putino nesantuokinės partnerės, meninės gimnastikos čempionės Alinos Kabajevos, vardą. V. Putinas jam to akivaizdžiai neatleido.“
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Kai 2008 metų balandį pasirodė publikacija apie V. Putino ir A. Kabajevos santykius, Rusijos vadovas į ją sureagavo sukritikuodamas „tuos, kurie su savo snarglėtomis nosimis ir erotinėmis fantazijomis knaisiojasi po kitų žmonių gyvenimus“.
Tuo metu tiek V. Putinas, tiek A. Kabajeva neigė paskelbtą informaciją. Vis dėlto šiandien pranešimas apie jų santykius, kurie tęsiasi iki šiol, laikomas teisingu.
Nors V. Putinas iki šiol viešai nėra pripažinęs santykių su dabar 43 metų A. Kabajeva, žinoma, kad jie turi du vaikus – 11 metų Ivaną ir septynerių Vladimirą.
Kol kas nėra tiesioginių įrodymų, kad G. Nechoroševo mirtis buvo susijusi su nusikalstama veika. Tačiau per daugelį metų ne vienas V. Putino kritikas ar priešininkas žuvo įtartinomis aplinkybėmis.
2006 metais Maskvoje buvo nušauta tiriamosios žurnalistikos atstovė Ana Politkovskaja, o buvęs FSB pareigūnas Aleksandras Litvinenka Londone buvo nunuodytas radioaktyviuoju poloniu-210.
2013 metais Jungtinėje Karalystėje rastas pasikoręs oligarchas Borisas Berezovskis. 2015 metais netoli Kremliaus buvo nušautas opozicijos politikas Borisas Nemcovas.
2023 metais per lėktuvo katastrofą žuvo buvęs V. Putino bendražygis, privačios karinės grupuotės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas.
2024 metais Rusijos Arkties regione esančiame kalėjime buvo nunuodytas opozicijos politikas Aleksejus Navalnas.
Praėjusią savaitę Lenkijoje buvo nušautas 44 metų menininkas Semionas Skrepetskis, išgarsėjęs darbais, kuriuose Kremliaus lyderis vaizduotas kaip absurdiškas ir kraujo ištroškęs diktatorius.
Parengta pagal „metro.co.uk“ inf.
Vladimiras PutinasAlina KabajevaLiudmila Putina
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