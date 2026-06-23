Leidinio teigimu, JAV prezidentas privataus pokalbio metu patarė V. Zelenskiui elgtis „drąsiau“.
„Trumpas sako, kad iš tikrųjų netiki, jog Putinas ką nors padarys be spaudimo“, – pažymėjo su D. Trumpo ir V. Zelensko pokalbio rezultatais susipažinęs oficialus asmuo.
Leidinys rašo, kad ši informacija pasirodė tuo metu, kai Ukraina bando surengti V. Zelensko ir V. Putino susitikimą, kuriam pritarė D. Trumpas, tačiau Kremlius ir toliau tam priešinasi. Nors JAV tiesiogiai nepaskelbė, kad remia Gynybos pajėgų smūgius Rusijai, jos pažymi, kad D. Trumpas laiko jėgą pagrindiniu veiksniu siekiant užbaigti karą.
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„Prezidentas (Trumpas) tiki taika, pasiekta naudojant jėgą“, – leidiniui sakė aukšto rango JAV pareigūnas, tiesiogiai nepatvirtindamas, ar D. Trumpas pritaria Ukrainos smūgiams Rusijai.
JAVUkrainaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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