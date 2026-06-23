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V. Zelenskiui – netikėtas D. Trumpo patarimas dėl Rusijos (2)

2026 m. birželio 23 d. 17:00
​Po prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbio su kolega Jungtinėse Valstijose Donaldu Trumpu Ukraina mano, kad jai pavyko užsitikrinti Baltųjų rūmų paramą kampanijai, kuria siekiama priversti Rusiją pradėti konstruktyvias derybas, remdamasis aukšto rango Ukrainos pareigūno žodžiais praneša internetinis leidinys „Kyiv Independent“, kurio straipsnio ištraukas cituoja naujienų portalas „Unian“.
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Leidinio teigimu, JAV prezidentas privataus pokalbio metu patarė V. Zelenskiui elgtis „drąsiau“.
„Trumpas sako, kad iš tikrųjų netiki, jog Putinas ką nors padarys be spaudimo“, – pažymėjo su D. Trumpo ir V. Zelensko pokalbio rezultatais susipažinęs oficialus asmuo.
Leidinys rašo, kad ši informacija pasirodė tuo metu, kai Ukraina bando surengti V. Zelensko ir V. Putino susitikimą, kuriam pritarė D. Trumpas, tačiau Kremlius ir toliau tam priešinasi. Nors JAV tiesiogiai nepaskelbė, kad remia Gynybos pajėgų smūgius Rusijai, jos pažymi, kad D. Trumpas laiko jėgą pagrindiniu veiksniu siekiant užbaigti karą.
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