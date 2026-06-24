„Niekam tai nerūpi“: D. Trumpas tiesmukai nutraukė pareigūno pasakojimą

Pirmadienį prezidentas pasirašė du vykdomuosius įsakus, kuriais siekiama paspartinti kvantinių kompiuterių kūrimą.
Vienas įsakymas nurodo federalinėms agentūroms bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir universitetais, kad iki 2028 metų būtų sukurtas kvantinis kompiuteris, atliekantis mokslinius tyrimus.
Kitas reikalauja, kad agentūros sustiprintų vyriausybės kompiuterines sistemas, siekiant apsisaugoti nuo įsilaužimų.
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D. Trumpas įsakus pasirašė Ovaliajame kabinete ir paprašė C. Wrighto pasisakyti šiuo klausimu. Sekretorius pradėjo nuo pasakojimo apie Albertą Einsteiną, tačiau jam buvo sunku tiksliai prisiminti chronologiją.
„Jūs puikiai padirbėjote. Visi jūs. C. Wrightai, prašau?“, – pareiškė D. Trumpas.
„Ačiū, pone prezidente. Taigi, prieš šimtą dv..., prieš šimtą dvidešimt..., prieš šimtą keturiasdešimt vienerius metus..., prieš 141 metus... Albertas Einsteinas – prieš 121 metus Albertas Einsteinas paskelbė straipsnį...“, – pradėjo kalbėti C. Wrightas, akivaizdžiai painiodamas istorines datas.
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„Niekam tai nerūpi“, – jį pertraukė D. Trumpas.
Tuomet auditorija prapliupo juokais, o į nepatogią padėtį pastatytas C. Wrightas atsakė: „Geras pastebėjimas. Geras pastebėjimas!“
„Paprastai jiems tai nerūpės“, – toliau kalbėjo D. Trumpas.
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