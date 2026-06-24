PasaulisĮvykiai

„Niekam tai nerūpi“: D. Trumpas tiesmukai nutraukė pareigūno pasakojimą

2026 m. birželio 24 d. 11:37
Lrytas.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė Energetikos sekretoriaus Chriso Wrighto pasakojimą ir jam pasakė: „Niekam tai nerūpi.“
Daugiau nuotraukų (8)
Pirmadienį prezidentas pasirašė du vykdomuosius įsakus, kuriais siekiama paspartinti kvantinių kompiuterių kūrimą.
Vienas įsakymas nurodo federalinėms agentūroms bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir universitetais, kad iki 2028 metų būtų sukurtas kvantinis kompiuteris, atliekantis mokslinius tyrimus.
Kitas reikalauja, kad agentūros sustiprintų vyriausybės kompiuterines sistemas, siekiant apsisaugoti nuo įsilaužimų.

D. Trumpas pristatė Kataro dovanotą „Boeing 747–8“: keliami klausimai dėl etikos ir saugumo

D. Trumpas įsakus pasirašė Ovaliajame kabinete ir paprašė C. Wrighto pasisakyti šiuo klausimu. Sekretorius pradėjo nuo pasakojimo apie Albertą Einsteiną, tačiau jam buvo sunku tiksliai prisiminti chronologiją.
„Jūs puikiai padirbėjote. Visi jūs. C. Wrightai, prašau?“, – pareiškė D. Trumpas.
„Ačiū, pone prezidente. Taigi, prieš šimtą dv..., prieš šimtą dvidešimt..., prieš šimtą keturiasdešimt vienerius metus..., prieš 141 metus... Albertas Einsteinas – prieš 121 metus Albertas Einsteinas paskelbė straipsnį...“, – pradėjo kalbėti C. Wrightas, akivaizdžiai painiodamas istorines datas.
Susiję straipsniai
D. Trumpas už Atspindžių baseino Vašingtone gadinimą grasina kalėjimu

D. Trumpas už Atspindžių baseino Vašingtone gadinimą grasina kalėjimu

D. Trumpas vėl sukritikavo sąjungininkes dėl nepakankamos paramos JAV

D. Trumpas vėl sukritikavo sąjungininkes dėl nepakankamos paramos JAV

Europoje – skaudūs smūgiai D. Trumpui

Europoje – skaudūs smūgiai D. Trumpui

„Niekam tai nerūpi“, – jį pertraukė D. Trumpas.
Tuomet auditorija prapliupo juokais, o į nepatogią padėtį pastatytas C. Wrightas atsakė: „Geras pastebėjimas. Geras pastebėjimas!“
„Paprastai jiems tai nerūpės“, – toliau kalbėjo D. Trumpas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Baltieji Rūmai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.