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Iranas pavadino susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose JAV pralaimėjimu

2026 m. birželio 24 d. 15:38
Irano ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose yra „Amerikos pralaimėjimo deklaracija“, trečiadienį pareiškė Irano derybų komandos vadovas Mohammadas Bagheri Ghalibafas.
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„Islamabado susitarimas nebuvo spaudimo ir prievartos, o drąsios Irano tautos pasipriešinimo ir autoriteto rezultatas“, – Azerbaidžane vykusioje konferencijoje, transliuotoje per Irano televiziją, sakė M. B. Ghalibafas.
„Štai kodėl Islamabado supratimo memorandumas tapo Amerikos pralaimėjimo deklaracija“, – pareiškė jis ir pridūrė, kad saugumą Artimuosiuose Rytuose turi užtikrinti regiono šalys.
Pakistanas trečiadienį pranešė, kad jo tarpininkaujamos techninės JAV ir Irano derybos turėtų būti pratęstos kitą savaitę.
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„Derybos bus atnaujintos kitą savaitę, spėju, antradienį“, – žurnalistams Islamabade sakė Pakistano užsienio reikalų ministerijos atstovas Tahiras Andrabi ir pridūrė, kad jos gali prasidėti ir kitą pirmadienį arba trečiadienį. Išsamesnės informacijos apie diskusijų vietą jis nepateikė.
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