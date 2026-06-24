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Po ginčo dėl nuotraukos G. Meloni siekia sumažinti įtampą su D. Trumpu

2026 m. birželio 24 d. 09:07
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė nematanti jokios grėsmės Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykiams, nepaisant neseniai įvykusio viešo ginčo su prezidentu Donaldu Trumpu.
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Antradienį laikraščio „La Verità“ surengtame renginyje Romoje kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministrė pirmininkė teigė, kad dviejų šalių bendradarbiavimas remiasi „tokia ilga ir tvirta istorija“, kad „diskusija socialinėje žiniasklaidoje“ jo nepakirs.
Pastarosiomis dienomis įtampa tarp D. Trumpo ir G. Meloni paaštrėjo, kai JAV prezidentas pareiškė, jog G. Meloni „maldavo“ su juo nusifotografuoti per Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą, neseniai vykusį Prancūzijoje, ir kad jam jos pagailo.
G. Meloni griežtai atsikirto, pavadinusi šį teiginį „visišku prasimanymu“. Vėliau per socialinėje žiniasklaidoje kilusį ginčą ji vėl atsikirto D. Trumpui.
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Paklausta apie kilusį disputą, G. Meloni teigė, kad ginčas ją nuoširdžiai nuliūdino, bet ji neketina toliau jo kurstyti.
„Manau, kad mūsų dvišalis bendradarbiavimas su JAV turėtų grįžti į normalias vėžes“, – sakė ji.
G. Meloni taip pat pabrėžė neketinanti keisti Italijos užsienio politikos krypties.
„Italijos užsienio politika išliks tokia pati, kokia buvo pastaruosius 80 metų – palaikys tvirtus santykius su JAV ir Europos Sąjunga, nes tuo grindžiama Vakarų stiprybė“, – sakė ji.
Italijos premjerė pridūrė, kad, neskaitant neseniai įvykusio ginčo, bendradarbiavimas tarp dviejų šalių pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais irgi klostėsi gerai.
Vis dėlto glaudūs santykiai jau anksčiau buvo smarkiai nukentėję. D. Trumpas balandžio mėnesį griežtai kritikavo G. Meloni, kai ji nepriimtinais pavadino jo žodinius išpuolius prieš popiežių Leoną XIV.
Giorgia MeloniItalijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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