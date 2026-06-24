Prieš susitikimą su D. Trumpu NATO vadovas M. Rutte pabrėžė Europos paramą JAV per karą su Iranu

„Kalbant apie NATO, žinau, kad yra nusivylimo, tačiau taip pat supraskime, kad tai pavieniai atvejai“, – antradienį JAV transliuotojui „Fox News“ sakė M. Rutte.
JAV pareigūnai ne kartą kritikavo, jų žodžiais, nepakankamą sąjungininkų parama per karą su Iranu, įskaitant dėl prieigos prie karinių bazių ir teisės surengti skrydžius.
M. Rutte sakė, kad per konfliktą iš Europos bazių pakilo ir nusileido tūkstančiai JAV karo lėktuvų, ir apibūdino žemyną kaip „galios projekcijos platformą“ Jungtinėms Valstijoms. Jis turėjo omenyje tai, kad Europos bazės dėl savo geografinio artumo labai palengvina JAV karines operacijas tokiuose regionuose kaip Afrika ir Artimieji Rytai.
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M. Rutte trečiadienį Vašingtone turėtų susitikti su D. Trumpu prieš NATO viršūnių susitikimą, numatytą po dviejų savaičių Ankaroje, ir sieks sumažinti įtampą Aljanse.
Šią savaitę D Trumpas dar kartą apkaltino kelias sąjungininkes Europoje dėl nepakankamos paramos, paminėjo Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Italiją, bet išsamesnės informacijos nepateikė.