Sirijoje teisiamas pirmasis B. Al Assado šeimos narys – nuversto prezidento pusbrolis

Teismo teigimu, jam pareikšti kaltinimai dėl ginkluotų grupuočių kūrimo, narkotikų kontrabandos, pagrobimo ir turto prievartavimo. Sirijos teisininkai ir stebėtojai šį teismo procesą laiko labai reikšmingu.
Šiuo metu Sirijoje vyksta teisminiai procesai prieš buvusios B. Al Assado vyriausybės pareigūnus. Tarp jų yra ir kitas nuversto prezidento pusbrolis Atefas Najibas. Buvęs pietinio Daros miesto saugumo vadovas A. Najibas kaltinamas nusikaltimais prieš Sirijos žmones, įskaitant „sistemingas masines žudynes“ ir savavališkus areštus.
Daugelį metų W. Al Assadas buvo laikomas svarbiausiu asmeniu Sirijos vyriausybės nusikalstamuose ir sukarintuose tinkluose. Jis atliko svarbų vaidmenį smurtu susidorojant su opozicija. Pasak tarptautinių tyrėjų, jis tapo vienu įtakingiausių daugelio milijardų dolerių vertės pasaulinės prekybos narkotikais tinklo sumanytojų, dėl šio vaidmens Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga skyrė jam griežtas sankcijas.
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Sirijos teisininkas Tarekas Abdullah naujienų agentūrai dpa sakė, kad žmogaus teisių organizacijų atstovų ir kitų stebėtojų dalyvavimas teismo posėdyje rodo viešą ir teisėtą proceso pobūdį. Tačiau jis pabrėžė, kad Teisingumo ministerija liudytojų prašymu ir siekdama užtikrinti jų saugumą nurodė sustabdyti tiesioginę posėdžio transliaciją.
Sirijos vidaus reikalų ministerija 2025 m. birželio 21 d. paskelbė, kad W. Al Assadas buvo suimtas per kruopščiai suplanuotą saugumo operaciją, kai jis buvo įviliotas į teritoriją tarp Homso ir Tartuso provincijų.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos atstovo, kaltinimus pagrindžia dokumentai ir įrodymai, tiesiogiai susiejantys jį su įtariamais nusikaltimais.
Teismas atidėjo bylos nagrinėjimą iki kito mėnesio vidurio.