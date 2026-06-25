Atkūrimo konferencijoje Gdanske Lenkija ir Ukraina švelnina ginčą

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, mėgindamas sušvelninti diplomatinį ginčą su Kyjivu, paragino Vakarus patikėti, kad po karo Ukraina „pakils iš griuvėsių“, kaip ir jo gimtasis miestas Gdanskas, sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą.
Per karą su Rusija Ukrainos ekonomika smarkiai nukentėjo ir šaliai reikia šimtų milijardų dolerių investicijų atstatymui.
Konferencija prasidėjo griežto saugumo sąlygomis po kelias savaites tvyrojusio netikrumo, ar ji apskritai įvyks.
Lenkijoje vykstantis Ukrainos atstatymui skirtas renginys aptemdytas lyderių konfliktu: V. Zelenskis nepasirodė
V. Zelenskis įsiutino lenkus, pasirašęs įsaką suteikti Ukrainos kariniam daliniui Antrojo pasaulinio karo metais veikusios ir lenkų žudynėse dalyvavusios sukilėlių armijos UPA vardą.
„Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipuse pagarba, istorijos supratimu“, – konferencijoje sakė D. Tuskas.
Maskvos invazijai į Ukrainą tęsiantis jau penktus metus, D. Tuskas paragino Kyjivo sąjungininkes tikėti, kad „žodžiai „po karo“ vieną dieną išsipildys“.
Paprastai V. Zelenskis dalyvauja kasmetinėje konferencijoje, skirtoje paskatinti investicijas Ukrainoje, tačiau dėl istorinio ginčo šįkart į Gdanską neatvyko. Vietoj jo Kyjivas pasiuntė premjerę Juliją Svyrydenko. Svarbioje konferencijoje dalyvauja ir nemažai Europos lyderių bei Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.
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Antiukrainietiškos nuotaikos
Ukrainos ministrė pirmininkė J. Svyrydenko taip pat kalbėjo draugiškai, apie nesutarimus dėl istorijos neužsiminė.
„Dėkojame už jūsų pagalbą, kai mums labiausiai jos reikėjo“, – sakė ji lenkų auditorijai.
Rusijai 2022 m. įsiveržus, Lenkija priėmė daugiau nei milijoną pabėgėlių iš Ukrainos ir tapo Vakarų karinės pagalbos Ukrainai srautų logistikos centru.
Be to, per visą karą Varšuva sakė norinti, kad vieną dieną Ukraina taptų Europos Sąjungos (ES) nare. Tačiau konfliktui tęsiantis, Lenkijos nacionalistinės partijos, remdamosi istoriniais skirtumais, kursto antiukrainietiškas nuotaikas.
Neseniai atlikta apklausa parodė, kad 59,7 proc. lenkų dabar nepritaria Ukrainos narystei ES.
Lenkija įstojo į ES 2004 m. ir save pateikia kaip pavyzdį Kyjivui įgyvendinant reformas, kad įstotų į bloką.
Sustiprintas saugumas
Per renginį Gdanske buvo sustiprintas saugumas, gatvėse patruliavo policija ir kareiviai.
Kyjivas perspėjo, kad Maskva, džiūgaujanti dėl Lenkijos ir Ukrainos ginčo, konferencijos metu gali vykdyti provokacijas Ukrainoje, naudodama lenkiškus simbolius.
Ukrainai reikia daugiau nei 500 mlrd. dolerių, kad atitaisytų per Rusijos invaziją padarytą žalą, ir ji mėgina pritraukti tarptautinę paramą investicijoms.
Lenkija tikisi, kad jos įmonės remsis geografiniu artumu ir nebus užgožtos vakariečių, kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas ir įmonės galės plūstelti į Ukrainą.
Nepaisant kalbų apie atstatymą, JAV vadovaujamose derybose dėl karo užbaigimo nepasiekta jokios pažangos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neatsisako savo reikalavimų ir tvirtina, kad jo pajėgos užims visą rytinį Donbaso regioną.