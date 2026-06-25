Čekijoje – žalia šviesa P. Pavelui: dalyvaus NATO viršūnių susitikime

Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į Konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Į viršūnių susitikimą Ankaroje liepos 7 ir 8 dienomis turėjo vykti tik pats A. Babišas bei užsienio reikalų ir gynybos ministrai Petras Marcinka ir Jaromiras Zuna.
Teisėjai, priimdami sprendimą, atsižvelgė į tai, kai ir P. Pavelo pirmtakai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginče dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 m. yra NATO narė.
A. Babišas pareiškė, kad gerbs „neįprastai greitą“ Konstitucinio teismo sprendimą. Užsienio reikalų ministras P. Marcinka tuo tarpu kalbėjo apie „konstitucinį bandymą įvykdyti perversmą“. Motoristų partijos politikas kaltino prezidentą „be galo įaudrinus“ visuomenę. P. Marcinka nesutaria su P. Pavelu nuo tada, kai šis nesutiko aplinkos ministru skirti buvusio lenktynininko ir partijos garbės pirmininko Filipo Tureko.
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P. Pavelas jau seniai reikalauja didesnių išlaidų gynybai. Tačiau dešinysis populistas premjeras tai vertina skeptiškai. Neseniai jis pripažino, kad Čekija ir šiais metais nepasieks NATO tikslo skirti gynybai 2 proc. BVP.
„Pirmiausiai reikia sutvarkyti viešuosius finansus“, – pabrėžė A. Babišas.
ČekijaPetras PavelasNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
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