D. Trumpas ruošia „dovaną“ Turkijai

„Aš tikriausiai padarysiu tai, kas jį labai pradžiugins“, – kalbėjo D. Trumpas.
F-35 laikomas vienu moderniausių naikintuvų pasaulyje. Šis orlaivis pradžių buvo kuriamas JAV bendradarbiaujant su kitomis NATO valstybėmis, tarp kurių buvo ir Turkija. Tačiau 2019 m. JAV pašalino Ankarą iš projekto, kai NATO partnerė įsigijo raketų gynybos sistemų iš Rusijos.
Vėliau D. Trumpo santykiai su R. T. Erdoganu vėl pagerėjo. Turkijos vadovas jau ne kartą yra išreiškęs savo pageidavimą dėl F-35 naikintuvų. Tiesa, JAV viceprezidentas JD Vance‘as po D. Trumpo pareiškimo paaiškino, kad naikintuvų pardavimui Ankarai reikalingas JAV Kongreso pritarimas.
Susiję straipsniai
D. Trumpas pabrėžė, anot jo paties, gerus savo santykius su R. T. Erdoganu. Turkijos vadovas yra kontraversiška figūra, tačiau toks jis esąs ir pats, pridūrė D. Trumpas.
„Laikau jį labai geru žmogumi“, – kalbėjo prezidentas. Jei ne R. T. Erdoganas, jis esą gal net nevyktų į NATO viršūnių susitikimą.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAVTurkija
Rodyti daugiau žymių