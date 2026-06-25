Izraelis pareiškė išvesiantis karius iš Libano tik tada, kai „Hezbollah“ bus nuginkluota

Abi šalys pradėjo derybas Vašingtone, joms tarpininkauja JAV. Izraelio kariuomenė pradėjo plataus masto oro antskrydžius Libane ir pasiuntė karius į šalies pietus, kai Irano remiama „Hezbollah“ įsitraukė į karą Artimuosiuose Rytuose savo globėjos pusėje.
„Mes neatitrauksime savo pajėgų iš Pietų Libano, kol „Hezbollah“ kels grėsmę, nebus nuginkluota ir demilitarizuota“, – per susitikimą su žurnalistais sakė vyriausybės atstovas Davidas Menceris.
Libano pareigūnai, spaudžiami JAV, balandžio mėnesį Vašingtone pradėjo tiesiogines derybas su Izraeliu. Naujausias trijų dienų derybų etapas turėtų baigtis ketvirtadienį.
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Komentuodamas derybas, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sakė, kad abi kaimynės yra arti „ketinimų įsipareigojimo“.
Apie derybas paklaustas D. Menceris sakė, kad Izraelis aiškiai parodė, jog yra atsakingas už savo piliečius šiaurėje ir visame Izraelyje ir neleis jokioms teroristinėms pajėgoms būti šalia jo sienos, o tai reiškia, kad bet koks Izraelio pajėgų perdislokavimas įvyks ne prieš, o po Pietų Libano demilitarizavimo ir „Hezbollah“ nuginklavimo.
„Mes jau buvome tokioje padėtyje 2024 m.“, kai „Hezbollah“ turėjo nusiginkluoti, bet to nepadarė, pridūrė jis.