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JAV pasiuntė neįprastai griežtą žinutę Rusijai: laikas nėra Kremliaus pusėje

2026 m. birželio 25 d. 18:13
Lrytas.lt
Rusija turėtų sudaryti susitarimą su Ukraina, nes laikas nėra Kremliaus pusėje, per Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį pareiškė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) nuolatinio atstovo prie JT pavaduotojas Danas Negrea.
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„Kaip praėjusią savaitę G7 viršūnių susitikime aiškiai pasakė prezidentas Donaldas Trumpas, Rusija turėtų sudaryti susitarimą. Laikas nėra Maskvos pusėje“, – pažymėjo jis.
Pasak nuolatinio atstovo pavaduotojo, kas mėnesį žūsta ir būna sužaiesti 40 tūkst. rusų kareivių, o Rusijos ekonomika yra smarkiai išsekinta. Tuo tarpu Ukraina, jo teigimu, „greitai diegia naujoves“.
„Diplomatija ir derybos, o ne naujas kraujo praliejimas, yra vienintelė išeitis. Nieko kito, išskyrus tai, nesustabdys šių beprasmiškų žudynių. Šis karas tęsiasi per ilgai ir jis turi baigtis“, – pabrėžė D. Negrea.

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Tuo tarpu Ukrainos nuolatinis atstovas prie JT Andrijus Melnykas per Saugumo Tarybos posėdį pareiškė, kad Kyjivas gali persvarstyti savo pasiūlymą dėl paliaubų su Rusija pagal fronto liniją.
Diplomatas priminė, kad Kyjivas ne kartą ragino JT Saugumo Tarybą priimti rezoliuciją dėl visiškų ir besąlyginių paliaubų, tačiau „ištiesta Ukrainos ranka taip ir liko ore“.
„Negaliu atmesti galimybės, kad Ukraina perskaičiuos savo poziciją ir pakeis savo pasiūlymą. Paliaubos pagal faktinę fronto liniją jau yra didelis kompromisas“, – pažymėjo A. Melnykas.
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Tuo metu D. Trumpas praėjusią savaitę po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paragino Rusiją sudaryti susitarimą.
„Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, kaip ir Ukraina. Praėjusį mėnesį jos abi neteko 35 tūkst. karių. Pagalvokite apie tai. Tai vyksta kiekvieną mėnesį“, – pabrėžė Baltųjų rūmų vadovas.
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