PasaulisĮvykiai

JAV vis dar derina papildomų karių dislokavimo Lenkijoje sąlygas

2026 m. birželio 25 d. 14:26
Prezidentas Donaldas Trumpas tebėra įsipareigojęs padėti Lenkijai užtikrinti jos saugumą, tačiau 5 tūkst. Amerikos karių siuntimo į Lenkiją, apie kurį jis yra pranešęs, sąlygos dar nėra galutinai patvirtintos, trečiadienį pareiškė JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.
Daugiau nuotraukų (1)
Po D. Trumpo ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte susitikimo Baltuosiuose rūmuose M. Whitakeris teigė, kad šiuo klausimu su sąjungininkais tebevyksta diskusijos.
Jis pažymėjo, kad, vykstant šešis mėnesius truksiančiai Europoje dislokuotų JAV karinių pajėgų peržiūrai, apie kurią anksčiau buvo paskelbęs JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas, peržiūrimas ir galimas karių dislokavimas Lenkijoje.
Pasak M. Whitakerio, šiuo metu daugiau informacijos pateikti negalima. Jis užtikrino naujienų agentūrą PAP, kad D. Trumpo įsipareigojimas bus įgyvendintas, nors sprendimai dėl dislokavimo laiko ir konkrečių sąlygų dar nėra galutinai priimti.
Susiję straipsniai
„Niekam tai nerūpi“: D. Trumpas tiesmukai nutraukė pareigūno pasakojimą

„Niekam tai nerūpi“: D. Trumpas tiesmukai nutraukė pareigūno pasakojimą

D. Trumpas ruošia „dovaną“ Turkijai

D. Trumpas ruošia „dovaną“ Turkijai

U. von der Leyen – problemos: tiria slaptus susirašinėjimus su V. Zelenskiu ir kitais lyderiais

U. von der Leyen – problemos: tiria slaptus susirašinėjimus su V. Zelenskiu ir kitais lyderiais

Paklaustas, ar D. Trumpo nepasitenkinimas kai kuriais NATO sąjungininkais turėjo įtakos jo įsipareigojimui užtikrinti Lenkijos ir Baltijos valstybių saugumą, M. Whitakeris atsakė, kad ne. Jis pažymėjo, kad D. Trumpas ne kartą išreiškė tvirtą paramą sąjungininkams, kurie daug investuoja į savo gynybą, įskaitant Lenkiją, Baltijos valstybes ir Vokietiją.
M. Whitakeris taip pat teigė, kad JAV nepriims jokių skubotų sprendimų. Jis pridūrė, kad Vašingtonas toliau vertina riziką ir bendradarbiauja su sąjungininkais, siekdamas užtikrinti, kad jie ir toliau galėtų apsiginti nuo galimų grėsmių bei jas atgrasyti.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Lenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.