JAV vis dar derina papildomų karių dislokavimo Lenkijoje sąlygas

Po D. Trumpo ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte susitikimo Baltuosiuose rūmuose M. Whitakeris teigė, kad šiuo klausimu su sąjungininkais tebevyksta diskusijos.
Jis pažymėjo, kad, vykstant šešis mėnesius truksiančiai Europoje dislokuotų JAV karinių pajėgų peržiūrai, apie kurią anksčiau buvo paskelbęs JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas, peržiūrimas ir galimas karių dislokavimas Lenkijoje.
Pasak M. Whitakerio, šiuo metu daugiau informacijos pateikti negalima. Jis užtikrino naujienų agentūrą PAP, kad D. Trumpo įsipareigojimas bus įgyvendintas, nors sprendimai dėl dislokavimo laiko ir konkrečių sąlygų dar nėra galutinai priimti.
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Paklaustas, ar D. Trumpo nepasitenkinimas kai kuriais NATO sąjungininkais turėjo įtakos jo įsipareigojimui užtikrinti Lenkijos ir Baltijos valstybių saugumą, M. Whitakeris atsakė, kad ne. Jis pažymėjo, kad D. Trumpas ne kartą išreiškė tvirtą paramą sąjungininkams, kurie daug investuoja į savo gynybą, įskaitant Lenkiją, Baltijos valstybes ir Vokietiją.
M. Whitakeris taip pat teigė, kad JAV nepriims jokių skubotų sprendimų. Jis pridūrė, kad Vašingtonas toliau vertina riziką ir bendradarbiauja su sąjungininkais, siekdamas užtikrinti, kad jie ir toliau galėtų apsiginti nuo galimų grėsmių bei jas atgrasyti.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Lenkija
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