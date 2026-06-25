Palydovinėse nuotraukose – kilometriniai kamščiai prie Kerčės tilto Kryme

Eismo spūstys prasideda prie patikrinimo punkto priešais tiltą ir tęsiasi iki vietovės netoli Ivanivkos kaimo Kerčės rajone.
Eismas per tiltą nuolat sustabdomas dėl raketų pavojaus signalų, oro gynybos veiksmų arba Ukrainos jūrinių dronų atakų grėsmės.
Kryme trūkstant degalų ir ribojant elektros tiekimą, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose vis dažniau skelbia apie planus išvykti iš pusiasalio.
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Be to, okupacinės valdžios institucijos sugriežtino patikrinimus kontrolės punktuose, dėl to nuolat paralyžiuojama tiek civilinė, tiek karinė logistika tarp pusiasalio ir Rusijos.
Birželio mėnesį Ukrainos gynybos ministras Mychailo Fiodorovas prognozavo, kad laikinai okupuotas Krymas dėl Ukrainos dronų smūgių netrukus taps izoliuotas.
Savo ruožtu Rusijos lyderis Vladimiras Putinas nurodė savo vyriausybei ir Gynybos ministerijai „imtis priemonių, kad būtų iki nulio sumažintos Ukrainos atakų pasekmės“ infrastruktūrai.