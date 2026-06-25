U. von der Leyen – problemos: tiria slaptus susirašinėjimus su V. Zelenskiu ir kitais lyderiais

Šiame susirašinėjime, pasak laikraščio, taip pat dalyvavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
Kelis mėnesius truksiančiame tyrime bus nagrinėjamas ne susirašinėjimo turinys, o tai, ar EK nepažeidė skaidrumo taisyklių, atsisakydama suteikti prieigą prie šio turinio.
Šio grupinio susirašinėjimo faktas paaiškėjo dar sausio mėnesį, primena „Meduza“.
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Olandų tiriamosios žiniasklaidos organizacija „Follow the Money“ vėliau paprašė leidimo susipažinti su susirašinėjimo turiniu, tačiau EK jos prašymą atmetė, motyvuodama tuo, kad jo atskleidimas gali pakenkti ES santykiams su išorės šalimis.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, susirašinėjime Europos lyderiai, be kita ko, aptarė strategijas, kaip elgtis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Europos Komisija (EK)Europos Sąjunga (ES)Volodymyras Zelenskis
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