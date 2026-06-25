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Varšuvoje sudužo ir sudegė nedidelis lėktuvas: žuvo du žmonės

2026 m. birželio 25 d. 17:09
Ketvirtadienį Lenkijos sostinės Varšuvos vakariniame Bemovo rajone sudužus ir po to užsidegus nedideliam lėktuvui žuvo abu juo skridę žmonės, pranešė vietos policija.
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Lėktuvas sudužo netrukus po 13 val. vietos laiku. Bandydamas nusileisti vietiniame Bemovo oro uoste ir atsitrenkęs į pastatą lėktuvas iškart užsidegė, praneša Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.
Ugniagesiai pranešė, kad lėktuvu skrido du žmonės, kurie avarijos neišgyveno.
Valstybinės priešgaisrinės tarnybos Mazovijos provincijos būstinės brigados generolas Lukaszas Darmofalskis teigė, kad lėktuvas visiškai sudegė. Taip pat nukentėjo du praeiviai, kurie buvo nugabenti į ligoninę, pridūrė jis.
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Nelaimės aplinkybės tiriamos.
LenkijaVaršuvaLėktuvas

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