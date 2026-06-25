Varšuvoje sudužo ir sudegė nedidelis lėktuvas: žuvo du žmonės

Lėktuvas sudužo netrukus po 13 val. vietos laiku. Bandydamas nusileisti vietiniame Bemovo oro uoste ir atsitrenkęs į pastatą lėktuvas iškart užsidegė, praneša Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.
Ugniagesiai pranešė, kad lėktuvu skrido du žmonės, kurie avarijos neišgyveno.
Valstybinės priešgaisrinės tarnybos Mazovijos provincijos būstinės brigados generolas Lukaszas Darmofalskis teigė, kad lėktuvas visiškai sudegė. Taip pat nukentėjo du praeiviai, kurie buvo nugabenti į ligoninę, pridūrė jis.
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Nelaimės aplinkybės tiriamos.