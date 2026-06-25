Vengrijos ministro pirmininko planas pašalinti prezidentą sukėlė politinę audrą

P. Magyaro vyriausybė pirmadienį paskelbė Konstitucijos pataisos, kuri nedelsiant nutrauktų prezidento mandatą, projektą.
Prezidentas Tamásas Sulyokas atmetė P. Magyaro – jis balandį laimėjo daugiau nei du trečdalius parlamento vietų ir žadėjo „pakeisti režimą“ po 16 metų trukusio V. Orbano valdymo – raginimus atsistatydinti.
Konstitucijos pataisa, kurią P. Magyaro partija gali prastumti parlamente, nes turi daugiau nei du trečdalius vietų, sukurtų ilgalaikį precedentą, sakė žymus politologas Gaboras Torokas, paminėjęs, kad tai kelia susirūpinimą dėl teisinės valstybės principo.
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„Kai ginklas padedamas ant stalo, tai reiškia, kad jį galima panaudoti. Kai ginklas panaudojamas, tai nebėra tik galimybė, o jau repertuaro dalis“, – ketvirtadienį feisbuke parašė G. Torokas.
P. Magyaras sureagavo į jo įrašą pareiškęs, kad „nedera eiti prieš demokratinę žmonių valią ir įgaliojimus“.
Vyriausybė pareiškė, kad T. Sulyokas, P. Magyaro apibūdintas kaip marionetė, rimtai rizikuoja prarasti pasitikėjimą.
Tačiau antradienį žmogaus teisių grupė „Amnesty International“ irgi kritikavo siūlomą Konstitucijos pakeitimą kaip nepriimtiną ir sakė, kad T. Sulyokas „turi teisę į tinkamą procesą“ ir kad jo pašalinimas iš pareigų „gali būti atliekamas tik taikant tinkamas teisines apsaugos priemones“.
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„Jei ši garantija netaikoma visiems, tai nė vienas iš mūsų nėra apsaugotas nuo savivalės“, – teigė ji ir pridūrė, kad sistemą galima pakeisti tik laikantis sąžiningos procedūros. Organizacija taip pat kritikavo pernelyg trumpą – penkių dienų – viešųjų konsultacijų laikotarpį.
T. Sulyokas kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir pateikė skundą Venecijos Komisijai, Europos Tarybos teisinei patariamajai institucijai, bei tvirtina, kad P. Magyaro raginimai jam atsistatydinti yra nesuprantami ir prieštarauja Konstitucijai.
Pirmadienį paskelbtame pataisos projekte taip pat numatyta įsteigti Nacionalinę viešojo turto susigrąžinimo ir apsaugos tarnybą. Anksčiau šią savaitę įstatymų leidėjai priėmė kovos su korupcija priemones ir viešosios žiniasklaidos pertvarką – tai P. Magyaro plataus masto reformų kampanijos dalis.