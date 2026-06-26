Iš Hormuzo sąsiaurio evakuota 115 laivų ir 2500 jūrininkų

Tarptautinės jūrų organizacijos generalinis sekretorius Arsenio Dominguezas pateikė naujausią informaciją, kai ketvirtadienį po atakos prieš laivą Omano įlankoje TJO sustabdė pastangas evakuoti apie 600 laivų ir 11 tūkst. jūreivių.
A. Dominguezas sakė, kad per pastarąsias tris su puse dienos buvo evakuota 115 laivų ir apie 2500 jūreivių, nuo tada jie saugiai išplaukė iš Hormuzo sąsiaurio. Šią saugaus praplaukimo programą JT pradėjo antradienį.
Pasak A. Dominguezo, po „konsultacijų su kai kuriomis šalimis, ypač regione“, jis nusprendė sustabdyti evakuaciją. Laivai ir jūreiviai buvo įstrigę dėl JAV ir Irano karo.
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Vis dėlto laivai toliau plaukia kitu, o ne Irano leistu maršrutu, penktadienį pranešė stebėjimo platformos.
Oficiali įgulų evakuacija vykdoma dviem maršrutais – vienu netoli Omano ir kitu netoli Irano pakrantės. Tai nėra tradicinis 1968 m. TJO nustatytas kelias pagal Eismo atskyrimo schemą siekiant sumažinti susidūrimų riziką Hormuzo sąsiauryje.
Taip yra dėl įprastame eismo kelyje esančių minų.
Praėjusią savaitę Iranas ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė supratimo memorandumą, siekdamos užbaigti karą. Pagal susitarimą Teheranas įsipareigojo per 30 dienų pašalinti minas.