JAV signalas derybose su Iranu: nori susitarti, bet ne bet kokia kaina

Valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris, keliaudamas po regioną, kad nuramintų nuo karo Artimuosiuose Rytuose smarkiai nukentėjusius Persijos įlankos partnerius, šiuo metu lankosi Bahreine, taip pat atmetė mintį leisti Teheranui sąsiauryje rinkti mokesčius, teigdamas, kad tai atvertų kelią „visiškam chaosui“.
JAV ir Iranas pasirašė preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti JAV ir Izraelio vasario pabaigoje pradėtą konfliktą ir imtis derybų, kuriose, kaip tikimasi, bus aptariama Teherano branduolinė programa, sankcijų sušvelninimas ir pasauliniai energijos išteklių srautai, keliaujantys sąsiauriu, kuriame Iranas ne kartą atakavo civilinius laivus.
Tačiau Persijos įlankos šalys ir Izraelis taip pat jau seniai reiškia susirūpinimą dėl Irano paramos regione veikiantiems jo parankiniams ir dėl jo raketų programos. Kol kas neaišku, ar šie klausimai bus aptariami derybų metu.
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Ketvirtadienį susitikę su M. Rubio Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos užsienio reikalų ministrai pabrėžė, kad, „norint užtikrinti ilgalaikę taiką ir saugumą regione, būtina spręsti visą Irano keliamų grėsmių spektrą, įskaitant jo balistines raketas, dronus ir paramą savo parankiniams“.
Užpultas krovininis laivas
Anksčiau M. Rubio pripažino, kad, nors Jungtinės Valstijos nori „susitarimo, mes nenorime susitarimo bet kokia kaina“.
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„Norime užtikrinti..., kad nė viena šio susitarimo dalis jokiu būdu nepakenktų mūsų partnerių Persijos įlankos regione saugumui, stabilumui ar gerovei“, – sakė jis.
M. Rubio taip pat stengėsi užtikrinti energijos išteklių turtingas Persijos įlankos valstybes, kad Hormuzo sąsiauris, kuriuo jos jau dešimtmečius naudojasi eksportuodamos naftą ir suskystintąsias gamtines dujas, ir toliau bus neapmokestintas.
Vykstant karui, Iranas užblokavo sąsiaurį, sukeldamas pasaulio ekonomikos sukrėtimą, ir pareiškė, kad planuoja įvesti jūrų paslaugų mokesčius. Savo ruožtu Revoliucinės gvardijos atstovai ketvirtadienį įspėjo, kad su bet kokiais sąsiaurį neteisėtai kertančiais laivais bus „sutvarkyta“.
Trečiadienį Omanas paskelbė naujo laikino laivybos maršruto, einančio netoli jo pakrantės, žemėlapį. Jis nurodė, kad maršrutas per sąsiaurį buvo suderintas su Tarptautine jūrų organizacija (TJO) – už saugumą jūrose atsakinga Jungtinių Tautų agentūra.
Vėliau Iranas, kaip galima suprasti, Revoliucinės gvardijos pareiškime pasmerkė šį naują koridorių, tačiau konkrečiai Omano neminėjo.
Britų jūrų saugumo agentūra UKMTO ketvirtadienį pranešė, kad vienam sąsiauriu plaukusiam krovininiam laivui „nežinomas svaidmuo pataikė į dešinįjį bortą, apgadindamas kapitono tiltelį“, tačiau žmonės nenukentėjo.
Jos teigimu, incidentas įvyko vos už 7,5 jūrmylių (14 kilometrų) nuo Omano krantų.
Tada TJO generalinis sekretorius Arsenio Dominguezas paskelbė, kad stabdomos pastangos evakuoti 600 laivų ir jų įgulų, kurie dėl karo atsidūrė spąstuose.
„Aš nusprendžiau laikinai sustabdyti (evakuacijos plano) įgyvendinimą, siekdamas dar kartą įsitikinti, kad mūsų evakuacijos sąraše esantiems laivams ir visiems kitiems šioje teritorijoje esantiems laivams tebėra užtikrintos būtinos saugumo garantijos“, – savo pareiškime teigė A. Dominguezas.
Anot A. Dominguezo, ketvirtadienį antpuolio taikiniu tapęs laivas plaukė ne pagal TJO evakuacijos planą, kuris buvo pradėtas įgyvendinti antradienio vakarą.
Nevaržoma laivyba
Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkai kategoriškai priešinasi tam, kad būtų įvesti mokesčiai ar rinkliavos, o M. Rubio pakartojo Vašingtono poziciją, kad Hormuzo sąsiauris turėtų būti laikomas tarptautiniu vandens keliu ir todėl jokie mokesčiai jam taikomi būti neturėtų.
„Tarptautiniai vandens keliai nepriklauso jokiai valstybei. Tai yra pagrindinis šiuolaikinio pasaulio principas, kuriam nesant pasaulyje vyrautų visiškas chaosas“, – sakė jis.
Persijos įlankos regiono ministrai savo bendrame pareiškime taip pat pabrėžė, kad šiam regionui yra itin svarbi „laisva, besąlygiška ir nevaržoma laivyba“ sąsiauryje.
Hormuzo sąsiauris – tai siauras vandens ruožas tarp Irano ir Omano, vedantis į Arabijos jūrą ir Indijos vandenyną, todėl jis yra vienas iš svarbiausių energijos išteklių gabenimo iš Persijos įlankos taškų.
Ketvirtadienį Persijos įlankoje vykusio susitikimo su M. Rubio metu Omano užsienio reikalų ministras Badras Albusaidi pareiškė, kad planuose dėl Hormuzo sąsiaurio „nėra numatyta įvesti jokių tranzito mokesčių“, nors jo vyriausybė ir Iranas antradienį teigė, kad nagrinėja galimybę taikyti mokesčius už sąsiauryje teikiamas paslaugas.
Praėjusią savaitę Teherano ir Vašingtono pasirašytame susitarimo memorandume numatyta, kad komerciniai laivai per ateinančias 60 dienų sąsiauriu plaukti galės nemokamai.
Kol kas neaišku, kokios sąlygos įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui.