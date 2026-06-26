Katastrofa Pekine: į aukščiausią miesto dangoraižį rėžėsi nedidelis lėktuvas

Internete platinamame vaizdo įraše matyti ant žemės krintančios nuolaužos ir skylė bokšto stikliniame fasade. Dangoraižis, regis, nebuvo smarkiai apgadintas.
Beveik 530 metrų aukščio CITIC bokštas, dar žinomas kaip „China Zun“, yra vienas aukščiausių pastatų pasaulyje ir vienas iš Kinijos sostinės simbolių. Jis yra šalia Kinijos valstybinio transliuotojo CCTV būstinės.
Kol kas neaišku, kas sukėlė penktadienio vakarą įvykusį incidentą ir ar per jį kas nors nukentėjo. Kinijos valdžia kol kas nekomentavo, valstybinė žiniasklaida apie incidentą nepranešė. Valdžios institucijos greitai pašalino socialinės žiniasklaidos įrašus, kuriuose minima avarija.
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Kai kuriose nuotraukose ant nuolaužų buvo matomas lėktuvo registracijos numeris. Internete prieinami skrydžio duomenys rodo, kad tai buvo Kinijoje pagamintas lengvasis sportinis lėktuvas „Sunward SA 60L Aurora“. Honkongo laikraštis „South China Morning Post“ citavo liudytoją, sakiusią, kad ji buvo evakuota iš pastato prieš pat 18 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.
Įvykio vietoje susirinko daugybė žiūrovų, gretimas gatves apsupo dešimtys policininkų, kai kurie iš jų buvo ginkluoti. Prie bokšto įėjimo buvo dislokuotos kelios gaisrinės mašinos, pareigūnai liepė žurnalistams nefotografuoti ir pasišalinti iš teritorijos.
Paprastai virš Pekino galioja neskraidymo zona, atidžiai stebima valdžios institucijų.
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