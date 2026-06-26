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Lenkijoje – keleivinių traukinių susidūrimas: nukentėjo trys žmonės

2026 m. birželio 26 d. 09:13
Vakarų Lenkijoje susidūrus dviem keleiviniams traukiniams nukentėjo trys žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą netoli Bialošlyvės geležinkelio stoties Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių.
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Ugniagesių duomenimis, „PKP Intercity“ tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su „Polregio“ regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis „Intercity“ traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono.
Nukentėjusieji, pirminiais duomenimis, daugiausia patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.
Pirminiais duomenimis, tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Bendrovės „PKP Intercity“ atstovas spaudai teigė, kad traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną. Tikslią avarijos priežastį turėtų nustatyti tyrimo komisija.
LenkijatraukiniaiNelaimė
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