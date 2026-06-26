Lenkijoje – keleivinių traukinių susidūrimas: nukentėjo trys žmonės

Ugniagesių duomenimis, „PKP Intercity“ tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su „Polregio“ regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis „Intercity“ traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono.
Nukentėjusieji, pirminiais duomenimis, daugiausia patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.
Pirminiais duomenimis, tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Bendrovės „PKP Intercity“ atstovas spaudai teigė, kad traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną. Tikslią avarijos priežastį turėtų nustatyti tyrimo komisija.
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