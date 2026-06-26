M. Rutte griežtai perspėjo V. Putiną: „Būtent tai mes darome, Vladimirai“

M. Rutte akcentavo, kad NATO šalys ketina gerokai sustiprinti karinį-pramoninį bendradarbiavimą.
NATO viršūnių susitikime Ankaroje liepos 7–8 dienomis Aljansas paskelbs ir apie gynybos sektoriaus susitarimus, kurių vertė sieks dešimtis milijardų dolerių.
Kaip praneša „Reuters“, kalbėdamas Vašingtone jis sakė, kad šis susitikimas bus stiprus signalas Rusijos vadovui Vladimirui Putinui – Aljansas yra pasirengęs reaguoti į bet kokį „kvailą žingsnį prieš mus“.
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M. Rutte teigė, kad V. Putinas „nebijo įsipareigojimų“. „Jis bijo, kad mes juos įgyvendinsime, ir būtent tai mes darome, Vladimirai. Mes ginsime save“, – akcentavo NATO vadovas.
Jis taip pat pabrėžė NATO pranašumą gynybos gamybos srityje.
„Tai yra signalas rusams: mes žinome, ką jūs darote, ir mes tai darome geriau“, – perspėjo jis.
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M. Rutte atskleidė, kad Aljanso narės viršūnių susitikime pabrėš savo įsipareigojimą siekti gynybos išlaidų tikslų.
„Viršūnių susitikime pirmąją dieną turėsime didelę gynybos pramonės dieną. Pamatysite didžiulį skaičių naujų sutarčių, ketinimų protokolų, taip pat bus pasirašyti dideli susitarimai“, – sakė NATO generalinis sekretorius.
NATO vadovas pabrėžė, kad tokie žingsniai turi parodyti Aljanso ryžtą tiek jo pačių piliečiams, tiek Rusijai.
M. Rutte taip pat paskelbė, kad NATO šalys viršūnių susitikime patvirtins savo paramą Ukrainai.
„Mūsų saugumas yra tarpusavyje susijęs. Ukraina parodė, kad Rusijos agresija mūsų nesustabdys“, – sakė jis.
RusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Markas Rutte
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