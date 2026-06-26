Mianmaro ministras: šalyje sudeginta nelegalių narkotikų už 525 mln. JAV dolerių

Analitikai teigia, kad po 2021 m. įvykdyto ir pilietinį karą sukėlusio karinio perversmo susilpnėjusi valdžia leido visiems norintiesiems pasipelnyti iš neteisėtos prekybos narkotikais.
Po to, kai 2021 m. Afganistane vėl į valdžią grįžusi Talibano vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių prieš opiumą, Mianmaras tapo didžiausiu šio raminamojo narkotiko gamintoju pasaulyje.
Pasak Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro, Mianmaras šiuo metu taip pat yra didžiausias metamfetamino šaltinis Pietryčių Azijoje.
Didžiausia katastrofa per 30 metų: Venesueloje žuvusių skaičius išaugo iki 235, sužeistų – virš 4,3 tūkst.
Vietos pareigūnų teigimu, Jangono policija, minėdama Jungtinių Tautų Tarptautinę kovos su narkomanija ir neteisėta prekyba narkotikais dieną, tirštais dūmais ir pelenais pavertė 31 skirtingos rūšies narkotikus.
Benzinu apipiltus narkotikus pareigūnai padegė Jangono pakraštyje esančios pramonės zonos teritorijoje. Po pusvalandžio liepsnas užgesino ugniagesiai.
„Didžiausią konfiskuotų narkotikų dalį sudaro „ledas“, dar vadinamas metamfetaminas“, – žurnalistams sakė kovos su narkotikais policijos pareigūnas Aung Myat Soe, pridurdamas, kad šios medžiagos čia buvo daugiau nei 28 tonos.
Pasak pareigūnų, narkotikų, skirtų sudeginti per Jangone, Mandalajuje ir Taungyje – rytinės Šano valstijos, kuri yra Mianmaro opiumo prekybos epicentras, sostinėje – vykusias ceremonijas kiekis buvo dvigubai didesnis nei praėjusiais metais.
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Sukilėlių grupuotės „pasinaudojo politinės sumaišties laikotarpiais, kad išplėstų savo veiklą užsiimant neteisėta prekyba narkotikais“, – valstybinėje žiniasklaidoje paskelbtoje kalboje teigė vidaus reikalų ministras Nyunt Win Swe.
„Ši veikla ne tik prailgina sukilėlių grupuočių egzistavimą, bet ir kelia nuolatinį pavojų mūsų šalies stabilumui“, – sakė jis.
Sausio mėnesį Mianmaro valdžios institucijos pranešė, kad išaiškino tris rekordinio dydžio džiunglėse veikusias narkotikų laboratorijas, kuriose buvo pagaminta trečdalis viso per praėjusius metus Mianmare konfiskuoto metamfetamino kiekio.
Kiekviena iš šių gamyklų, įsikūrusių Šano valstijos kalvose už maždaug 180 kilometrų nuo Kinijos sienos, buvo kaimo dydžio ir turėjo nuosavą elektros bei vandentiekio infrastruktūrą.
Analitikai teigia, kad nuo tada, kai buvo nuversta Aung San Suu Kyi vadovaujama demokratinė vyriausybė, kilus chaosui ėmė klestėti narkotikų gamyba, nekontroliuojama kasyba ir internetiniai sukčiavimo centrai.