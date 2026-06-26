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Mirė buvęs Rusijos gynybos ministras S. Ivanovas: su V. Putinu dirbo dar KGB laikais (4)

2026 m. birželio 26 d. 15:21
Lrytas.lt
Mirė buvęs Rusijos gynybos ministras, buvęs Kremliaus administracijos vadovas ir Rusijos prezidento specialusis atstovas Sergejus Ivanovas. Jam buvo 73 metai.
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S. Ivanovas dirbo kartu su Vladimiru Putinu KGB, FSB ir Rusijos vyriausybėje.
Vasario 4 dieną S. Ivanovas savo noru pasitraukė iš Rusijos prezidento specialiojo atstovo aplinkos apsaugai, ekologijai ir transportui pareigų. Šias pareigas jis ėjo nuo 2016 metų.
Prieš tai S. Ivanovas buvo Rusijos prezidento administracijos vadovas. 2026 metų vasario 16 dieną V. Putinas pašalino jį iš Rusijos saugumo tarybos.

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Boriso Jelcino prezidentavimo laikotarpiu S. Ivanovas ėjo Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus pareigas. 2001 metų kovą, jau valdant V. Putinui, jis tapo Rusijos gynybos ministru.
Rusijos gynybos ministerijai S. Ivanovas vadovavo iki 2007 metų vasario. Vėliau jis dirbo ministro pirmininko pavaduotoju V. Putino vyriausybėje.
S. Ivanovas gimė 1953 metų sausio 31 dieną Leningrade. Į KGB jis įstojo 1975 metais.
1976–1977 metais S. Ivanovas dirbo KGB Leningrado ir Leningrado srities valdyboje. Tame pačiame padalinyje tuo metu dirbo ir V. Putinas.
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1991–1998 metais S. Ivanovas tarnavo Užsienio žvalgybos tarnyboje. 1998 metais jis buvo paskirtas Federalinės saugumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju ir tapo Analizės, prognozavimo ir strateginio planavimo departamento vadovu.
Tuo metu FSB vadovavo V. Putinas. Iš šių pareigų S. Ivanovas vėliau perėjo į Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus postą.
RusijaSergejus IvanovasVladimiras Putinas

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