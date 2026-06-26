Jis pabrėžė, kad jei abi pusės nesustos, santykiai gali dar labiau komplikuotis.
„Tai klasikinė diplomatinė įtampa. Tai dar nėra konfliktas, tai yra prieštaravimas. Tai dar nėra viršūnė, patikėkite manimi, bus dar daugiau, kaip sakoma, jeigu visi šiek tiek nesustos“, – akcentavo K. Budanovas.
Tuo pačiu metu, paklaustas, kaip vertina padėtį santykiuose su Lenkija, K. Budanovas atsakė, kad „labai neigiamai; manau, kad tai klaida – ir dar kokia baisi“.
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Prezidento kanceliarijos vadovas pabrėžė, kad su kaimynais būtina palaikyti gerus arba neutralius santykius. Jis pridūrė, kad įtampa santykiuose su kaimynais visada sukelia rimtų problemų – nuo politinių iki ekonominių.
Praėjusį penktadienį Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atėmė Baltąjį Erelio ordiną.
V. Zelenskis įsiutino kaimynę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos (UPA), kaltinamos lenkų žudymu per Antrąjį pasaulinį karą, vardu.
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Šeštadienį V. Zelenskis išsiuntė atimtą ordiną per „Nova Poshta“ pašto tarnybą.
Jis pabrėžė, kad nenorėjo ginčyti tokio Lenkijos sprendimo situacijoje, kai šis ypatingas apdovanojimas vis dar galėtų likti pas Jekateriną Didžiąją, Benito Mussolinį ir Gerhardą Schroderį.
Savo ruožtu K. Nawrockio kanceliarijos ministrė Agnieszka Jedzzak pažymėjo, kad išsiųsdamas Baltąjį Erelio ordiną atgal į Lenkiją paštu, V. Zelenskis dar kartą įžeidė lenkus.
Antradienį Ukraina paskelbė, kad V. Zelenskis nedalyvaus šią savaitę Lenkijoje vyksiančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje.
Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekiami Vakarų ginklai.
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