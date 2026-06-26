10:00 val. Maskvos laiku Tamanės pusėje patikrinimo laukė 980 transporto priemonių, o Kerčės pusėje – beveik 1,8 tūkst. automobilių, kuriems eilėje stovėti teko nuo trijų iki keturių valandų.
Eilė pradėjo formuotis naktį, kai tiltas nuo vidurnakčio iki šešių ryto buvo uždarytas, mat tuo metu laikinai okupuotame Kryme vyko ukrainiečių dronų ataka.
Ankstesnėmis dienomis ant tilto taip pat susidarydavo keleto kilometrų ilgio eismo spūstys, o didžiąją dalį jose sudarė iš okupuoto Krymo išvažiuojančios transporto priemonės.
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Pastarosiomis dienomis okupuotame Kryme ir Sevastopolyje dėl Ukrainos smūgių elektra buvo tiekiama su pertraukomis. Nuo gegužės pabaigos Kryme tęsiasi degalų krizė, pusiasalyje buvo sustabdyta prekyba degalais. Dėl to Kryme iki vasaros pabaigos sustabdytas ir vaikų priėmimas į vasaros stovyklas.
Eismas per Krymo tiltą stabdomas dažnai, tačiau visiškas, keletą valandų trunkantis eismo uždarymas – retas reiškinys. Paprastai uždarymo priežastys nenurodomos, tačiau manoma, kad tai vyksta tuo metu, kai tiltas būna puolamas.