Rusija klimpsta gilyn į degalų krizę: atsigręžė ir į kaimynę

Žinia dėl Rusijos ir Kazachstano derybų pasirodė trečiadienį, teigia keturi „Reuters“ šaltiniai.
„Reuters“ teigimu, iki birželio pabaigos benzino gamyba Rusijoje, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 25 proc.
Agentūros šaltiniai atkreipė dėmesį, kad degalų gamyba Kazachstane Rusijos kontekste yra santykinai nedidelė, todėl pagalba Maskvai vargu, ar bus reikšminga.
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Remiantis jų duomenimis, šiuo metu Kazachstane yra benzino perteklius, tačiau birželio–liepos mėnesiais Atyrau naftos perdirbimo gamykloje numatyti techninės priežiūros darbai turimų atsargų kiekį sumažins.
Anksčiau Kazachstano energetikos ministras Erlanas Akenženovas akcentavo, kad Astana iš Maskvos oficialaus prašymo dėl benzino negavo. Rusijos Federacijos energetikos ministerija šio klausimo kol kas nekomentuoja.
Trečiadienį Rusijos Federacijos Valstybės Dūmų Biudžeto ir mokesčių komitetas jau pirmajame svarstyme pritarė vyriausybės pateiktiems Mokesčių kodekso pakeitimams, kuriais numatoma skirti biudžeto subsidijas naftos bendrovėms, perkančioms benziną užsienyje.
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Šis žingsnis pabrėžia teikimo sutrikimų mastą vienai didžiausių degalų eksportuotojų pasaulyje.
Anot šaltinio, benzinas iš Kazachstano gali būti mainomas į Rusijos aviacinį kurą. Kazachstanas dėl augančios paklausos ir remonto darbų savo perdirbimo gamykloje susiduria su aviacinio kuro stygiumi.
Trečiadienio duomenimis, benzino ir dyzelino pardavimo apribojimai oficialiai galioja 24 šalies regionuose.
Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad degalų trūkumą šiuo metu patiria jau daugiau nei 60 Rusijos regionų.
„Daugiau nei 60 Rusijos regionų jau susiduria su degalų trūkumu. Be to, smarkiai pabrango benzinas ir dyzelinas – jei jo iš viso dar galima rasti“, – sakė jis.
Susirūpinimą dėl kritinės padėties, susijusios su aviacinio kuro trūkumu, išreiškė ir Rusijos oro linijos „Azimut“.
O svarbiausia Maskvos regiono naftos perdirbimo gamykla, sektoriaus šaltinių duomenimis, po Ukrainos dronų atakų tikriausiai neveiks iki metų galo.
Objektas pietiniame Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas, trečiadienį naujienų agentūrai „Reuters“ sakė du šaltiniai. „Remontas truks mažiausiai pusmetį“, – sakė vienas su situacija susipažinęs asmuo.
Ukrainos dronai praėjusiomis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai, ir ši buvo priversta nutraukti veiklą.
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